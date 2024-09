Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist aktuell gut in Form. Am Mittwoch (18. September, 19.30 Uhr) geht es in der Oberliga Niederrhein schon weiter.

Vier Spiele, aber erst eine Begegnung zuhause: Der ETB Schwarz-Weiß Essen will nach sieben Punkten in der Fremde und der Niederlage gegen SV Biemenhorst (2:3) am Uhlenkrug nun auch den ersten Heimsieg der laufenden Saison 2024/2025 einfahren.

Die Gelegenheit dazu gibt es schon am Mittwoch (18. September, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den FC Büderich. Die Rheinländer sind, wie der ETB - drei Pflichtspielsiege in Folge - gut in Form und stehen bei aktuell neun Punkten. In der vergangenen Saisons siegte der ETB mit 4:1 in Büderich und 1:0 am Uhlenkrug. Folgt nun der dritte schwarz-weiße Streich in Serie gegen Büderich?

Darauf hofft natürlich ETB-Trainer Damian Apfeld. Der 38-Jährige sagt zum kommenden Flutlichtspiel seiner Mannschaft: "Büderich ist ein extrem unangenehmer Gegner, der sehr gut in die Saison gekommen ist. Am Wochenende haben sie mit dem Sieg gegen Homberg wieder einen Achtungserfolg erzielt. Das zeigt die Qualität und mittlerweile auch Stabilität der Büdericher Mannschaft. Saisonübergreifend hält das Ganze auch schon längerfristig an."

Trotz des Lobes für den Gegner - Apfeld und sein Team peilen natürlich den ersten Heimdreier in 2024/2025 an. Apfeld: "Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich mit aller Macht in der Erfolgsspur bleiben. Das erste Heimspiel war in jeglicher Hinsicht eine Katastrophe für uns. Das war aber nicht unser wahres Gesicht, und wir wollen es am Mittwoch deutlich besser machen. Wir haben jetzt drei Pflichtspiele in Folge gewonnen, und die Performance, die wir in den letzten Partien auf den Platz gebracht haben, wollen wir beibehalten. Mit jedem Spiel wollen wir stabiler werden, uns steigern und weiterentwickeln. Unterm Strich bleibt ganz klar das Ziel, den nächsten Dreier am Uhlenkrug einzufahren."

Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Mohamed Cissé, Armen Shavershyan, Denzel Oteng Adjei, Florian Usein, Prince Kimbakidila und Christian Gojani. Der Einsatz von Torwart Philipp Gutkowski ist fraglich.