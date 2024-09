Der ETB Schwarz-Weiß Essen kommt in Fahrt! Der Erfolg bei den Sportfreunden Niedernwenigern war der dritte Sieg in Folge.

Unentschieden in Velbert, Niederlage gegen Biemenhorst, Sieg in Mülheim, Weiterkommen im Niederrheinpokal in Kleve, Sieg in Niederwenigern: Der Saisonauftakt des ETB Schwarz-Weiß Essen liest sich mittlerweile Mitte September sehr ordentlich als noch nach den ersten zwei Saison-Wochen in 2024/2025.

Der ehemalige Wattenscheider Umut Yildiz (6. und 30. Minute) brachte die Schwarz-Weißen bei Aufsteiger Niederwenigern auf die Siegerstraße. 250 Zuschauer sahen ein bisweilen einseitiges Spiel, in dem der ETB nur nicht gefährlich ins letzte Drittel eindringen konnte.

Ähnlich sah dies, Damian Apfeld, Trainer des ETB SW Essen: "Wir haben sehr gut angefangen und ganz starke 30 Minuten gezeigt. Wir hatten eine sehr große Dominanz, aber mir hat ein bisschen die Zielstrebigkeit zum Tor gefehlt. In dieser guten Phase hatten wir eine große Spielkontrolle, aber ich hätte mir mehr Torchancen gewünscht. Aber das war schon in Ordnung. Wir haben 2:0 geführt, hatten ein gutes Gegenpressing und haben alle zweiten Bälle gewonnen. Nach dem zweiten Tor hat in vielen Situationen bei uns die Spannung gefehlt und der Gegner wurde dadurch etwas gefährlicher."

Apfeld analysierte weiter: "Eigentlich war die Marschroute, dass wir im zweiten Durchgang auf das dritte Tor gehen, um dann aufgrund der englischen Woche das Ding dann einfach runter spielen zu können. Das hat nicht geklappt, aber wir hatten die Partie souverän im Griff. Wir haben auswärts 2:0 gewonnen und konnten den dritten Pflichtspielsieg in Folge holen. Das war wichtig, denn wir haben jetzt eine schwere Woche vor uns. Wir werden versuchen aus den beiden kommenden Heimspielen die maximale Punktzahl zu holen."

Sportfreunde Niederwenigern: Ruhs – Lümmer, Nissen, Barrera (46. Schurig), Gerhardt – Enz, Machtemes (86. Van Kleef), Renneberg, Rapka – Schumacher (81. Golz), Sc. Rascho (71. Dorka / 77. Se. Rascho)

ETB SW Essen: Valentine – Corsten (88. Poznanski), Stöhr, Lach, Bachmann – Zimmerling (83. Allouche), Gusic, Lucas – Bosnjak (77. Buganhagen), Geisler (65. El-Hany), Yildiz (74. Korytowski)

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels

Tore: 0:1 Yildiz (6.), 0:2 Yildiz (30.).

Zuschauer: 250