Die SpVg Schonnebeck zerlegt Aufsteiger SV Biemenhorst in 45 Minuten und profitiert vom Sonsbecker Sieg - Platz eins! Auch der ETB und Vorjahresmeister Baumberg gewinnen.

Der 5. Spieltag in der noch jungen Saison in der Oberliga Niederrhein begann bereits am Samstag, in der einzigen Partie feierte Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert im dritten Anlauf den ersten Heimsieg (zuvor zwei Remis) - gleichzeitig die erste Niederlage für Germania Ratingen.

Die Gelegenheit für Tabellenführer SC St. Tönis, sich mit einem Sieg beim SV Sonsbeck abzusetzen. Doch der SVS bot den Gästen ein Spiel auf Augenhöhe, das Sanjin Vrebac (70.) schließlich sogar mit dem einzigen Tor für Sonsbeck entscheiden konnte.

Und so freute sich der lachende Dritte und neue Tabellenführer: die SpVg Schonnebeck. Den Platz an der Sonne sicherten sich die Essener dabei mit einer Gala, Aufsteiger SV Biemenhorst musste am Schettersbusch ordentlich Lehrgeld bezahlen und reiste mit einer Klatsche im Gepäck nach Hause.

Bereits zur Pause hatte es sechsmal geklingelt, Conor David Tönnies (3) und Artur Golubytskij (2) trafen mehrfach, Arne Wessels (37.) markierte den 6:0-Pausen- und Endstand. Nach dem Seitenwechsel vergab Robin Andre Brandner noch einen Elfmeter für die Hausherren, die ansonsten zwei Gänge zurückschalteten.

Umut Yildiz hieß der Matchwinner für den ETB Schwarz-Weiß Essen. Mit seinem Doppelpack (6./30.) führte er die Essener bei den noch sieglosen Sportfreunden Niederwenigern auf die Siegerstraße. Auch im zweiten Durchgang fehlte es dem Aufsteiger an offensiver Durchschlagskraft, es blieb beim 2:0 für den ETB.

Baumbergs erster Sieg, Meerbusch weiter sieglos

Im Tabellenkeller feierte Titelverteidiger Sportfreunde Baumberg den befreienden ersten Sieg. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve sicherte Doppelpack von Robin Schnadt (18./59.) zu drei Punkten, auch wenn ein verwandelter Handelfmeter von Luca Thuyl (61.) nochmal für Spannung sorgte. Zehn Minuten vor Schluss entschied Cem Dag dann die Partie mit dem 3:1 (80.).

Der TSV Meerbusch muss weiter auf den ersten Sieg warten, holte beim VfB Hilden aber immerhin ein 1:1. Union Nettetal konnte Aufsteiger FC Monheim mit 1:0 bezwingen.

Der Mülheimer FC drehte gegen den TVD Velbert einen Rückstand in einen 3:2-Heimsieg. Der Anschlusstreffer der Velberter in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit kam zu spät. Ebenso wie die Aufholjagd des VfB Homberg: Der FC Büderich rettete nach 3:0-Führung den 3:2-Sieg ins Ziel.

Weiter geht es bereits in der kommenden Woche, am Mittwoch (18. September) stehen zwei Partien auf dem Programm. Um 19.30 Uhr empfängt ETB Schwarz-Weiss Essen den FC Büderich, eine halbe Stunde später ist die SSVg Velbert beim TSV Meerbusch zu Gast.