Die SSVg Velbert feierte in der Oberliga Niederrhein einen 2:1-Sieg über Ratingen 04/19. Aber: Zwei Verletzungen und ein Platzverweis verschärfen die angespannte Personalsituation.

Die SSVg Velbert konnte in der Oberliga Niederrhein ein echtes Ausrufezeichen setzen und schlug Ratingen 04/19, bis dahin punktverlustfrei, mit 2:1 (1:0).

Großes Durchatmen bei Trainer Ismail Jaouri, als Schiedsrichter Solomon Anderson nach 96 Minuten endlich abpfiff.

Der Trainer, der nach dem ersten Spieltag von Peter Radojewski übernommen hatte, konnte sein erstes Spiel als Velbert-Cheftrainer gewinnen.

Nach dem Spiel sprach RevierSport mit Ismail Jaouri über...

… den Sieg über Ratingen: „Das 1:0 war eine wunderbare Einzelaktion von Yasin Cemal Kaya. Wir standen tief, haben aber wenig zugelassen. Das Gegentor fällt durch einen Freistoß, da hat die Zuteilung einmal nicht gepasst. Es war in Überzahl ein Arbeitssieg, den wir erzwungen haben. Danach hätten wir auch noch das dritte Tor machen können. Die Jungs haben alles hineingehauen, wir sind weiter ungeschlagen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung.“

… die Kadersituation: „Wir haben im vierten Spiel unsere dritte Rote Karte gesehen. Das vereinfacht es nicht, unsere Personaldecke ist derzeit sehr dünn. Ich möchte gar nicht bewerten, ob es eine Rote Karte für Andri Buzolli war, der Schiedsrichter hat es aber so entschieden. Wir werden unsere Wunden lecken und gegen Meerbusch ein wenig basteln müssen.“

Wenn beim nächsten Spiel nur noch 13 Spieler zur Verfügung stehen, müssen es diese 13 dann nun einmal richten. Ismail Jaouri

… seinen ersten Liga-Sieg als Cheftrainer: „Ich habe schon einen Sieg im Pokal feiern können, jetzt endlich auch in der Liga. Es freut mich als Trainer, aber die Mannschaft freut sich auch. Wir hatten zusammen eine gute Trainingswoche. Ich bin froh, dass wir gegen einen so guten Gegner drei Punkte holen konnten. Ich bin sehr glücklich.“





… die verletzungsbedingten Auswechslungen von Yasin Cemal Kaya und Mamadou Cellou Diallo Diallo: „Beide sind angeschlagen vom Platz gegangen; wie es da aussieht, kann ich bislang nicht sagen. Wir müssen noch näher zusammenrücken. Wenn beim nächsten Spiel nur noch 13 Spieler zur Verfügung stehen, müssen es diese 13 dann nun einmal richten. Daraus können wir auch Stärke ziehen.“

Das nächste Spiel für die SSVg steht bereits am Mittwoch (18. September) an. Dann gastiert die Mannschaft von Jaouri beim TSV Meerbusch. Anstoß am Sportplatz Lank ist um 20 Uhr.