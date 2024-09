SC Freiburg 15:30 VfL Bochum 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Nach zwei Pflichtspielsiegen in Serie will der ETB Schwarz-Weiß Essen nachlegen und weiter in der Erfolgsspur bleiben.

Nach einem schwachen Saisonstart - 1:1 bei TVD Velbert und 2:3 gegen SV Biemenhorst - hat sich der ETB Schwarz-Weiß Essen kurz geschüttelt und gute Reaktionen gezeigt. Beim Mülheimer FC 97 folgte beim 2:1-Erfolg der erste Saisonsieg in der Oberliga Niederrhein und wenige Tage später holte sich der ETB durch einen 2:0-Sieg bei Liga-Konkurrent 1. FC Kleve das Achtelfinal-Ticket im Niederrheinpokal. Die Runde der letzten 16 Mannschaften wird am 21. September (11 Uhr) ausgelost. Bevor die ETB-Verantwortlichen um Trainer Damian Apfeld gespannt Richtung Duisburg-Wedau und der Niederrheinpokal-Auslosung blicken, gilt es den kleinen Erfolgslauf mit dem dritten Sieg in Serie zu krönen. Am Sonntag (15. September, 15 Uhr) gastieren die Essener nämlich zum Derby bei den Sportfreunden Niederwenigern. Beim Aufsteiger stehen mit Frederick Gipper, Florian Machtemes, Sekvan Rascho, Robin Duesmann, Jason-Lee Gerhardt und Ole Nissen gleich sechs Akteure mit ETB-Vergangenheit im Kader. Zudem gibt es noch das Bruderduell zwischen ETB-Keeper Alex Golz und seinem älteren Bruder Maximilian, der bei den Sportfreunden im Angriff spielt. Wenn wir das alles mit der nötigen Qualität hinbekommen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir nach den beiden Siegen in der Erfolgsspur bleiben und uns der dritte Pflichtspielsieg nacheinander gelingt Damian Apfeld An der Burgaltendorfer Straße müssen die Schwarz-Weißen auf Mohamed Cissé, Armen Shavershyan, Denzel Oteng Adjei, Florian Usein, Prince Kimbakidila und Christian Gojani (alle verletzt) sowie Robin Urban (Gelb-Rot-Sperre) verzichten. Die Einsätze von Frederik Lach, Nils Verwold und Issa Allouche sind fraglich. "Ich erwarte in Niederwenigern ein extrem emotionales Spiel, weil es ein Derby ist. Wir dürfen uns nicht davon blenden lassen, dass sie erst einen Punkt auf dem Konto haben. Nach den ersten beiden Spielen hatten wir auch eine schlechte Punktequote. Deswegen sollten wir darauf gar nicht gucken. Wir müssen am Sonntag erst einmal die Grundtugenden und Basics auf den Platz bekommen, um gut ins Spiel zu finden und Durchschlagskraft, besonders auch im letzten Drittel, zu entwickeln. Wenn wir das alles mit der nötigen Qualität hinbekommen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir nach den beiden Siegen in der Erfolgsspur bleiben und uns der dritte Pflichtspielsieg nacheinander gelingt", sagt ETB-Coach Apfeld.

Zur Startseite