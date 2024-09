Im Niederrheinpokal freuen sich die Klubs auf die Achtelfinal-Auslosung. In Sachsen und Bayern kommt es in den Landespokal-Wettbewerben zu Krachern.

1. Runde im Landespokal in Sachsen und dann kommt es sofort zu diesem Kracherduell: Dynamo Dresden trifft früh auf Rekordsieger Chemnitzer FC.

Das ergab die Auslosung in Leipzig. Der CFC, der den Wettbewerb schon zwölfmal gewinnen konnte, hat als Regionalligist Heimrecht.

Die beiden Vorjahresfinalisten Dynamo und Ligarivale Erzgebirge Aue steigen erst jetzt in Runde drei ins Geschehen ein. Gespielt wird die dritte Runde am 12./13. Oktober 2024.

Drittliga-Tabellenführer Aue startet beim VfB Annaberg quasi mit einem Lokalduell in den Wettbewerb.

Derweil ist der Bayern-Pokal schon im Viertelfinale angelangt. Hier kommt es zum Drittliga-Duell zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching.

"Die Auslosung ist super. Derby, Heimspiel, ich freue mich drauf. Wenn du den Cup holen willst, musst du auch einen Drittligisten schlagen", sagte 1860-Sport-Geschäftsführer Christian Werner in der "Abendzeitung".

Niederrheinpokal: Achtelfinal-Auslosung am 21. September 2024

Derweil steht im Niederrheinpokal zunächst einmal die Auslosung der letzten 16 Mannschaften an. Das Achtelfinale im Niederrheinpokal wird am Samstag, 21. September, ab 11 Uhr in der Geschäftsstelle des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) ausgelost. Verantwortlich für die Auslosung ist Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses (VFA).

Die Auslosung wird im Livestream auf der Instagram-Seite des FVN (@fvn_fussball) übertragen. Auch RevierSport wird einen Ticker anbieten.

Nicht zu vergessen: Mit Adler Union Frintrop gegen Rot-Weiß Oberhausen (Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr) und DV Solingen gegen Wuppertaler SV (Mittwoch, 25. September, 19.30 Uhr) müssen noch zwei Achtelfinalisten auserkoren werden.

Dann werden die User sicherlich gespannt schauen, wer denn gegen Titelverteidiger Rot-Weiss Essen oder gegen die Regionalligisten wie MSV Duisburg und eventuell Wuppertaler SV oder Rot-Weiß Oberhausen ran darf. Aber da werden die Frintroper und Solinger noch etwas dagegen haben.

Das Achtelfinale ist dann für den 13. Oktober 2024 terminiert.

Diese 14 von 16 Mannschaften sind sicher im Niederrheinpokal-Achtelfinale vertreten:

3. Liga: Rot-Weiss Essen (Titelverteidiger)

Regionalliga: MSV Duisburg, 1. FC Bocholt

Oberliga: ETB SW Essen, Ratingen 04/19, VfB Hilden, TVD Velbert, SSVg Velbert, SC St. Tönis, TSV Meerbusch, VfB Homberg, SV Sonsbeck, Union Nettetal

Landesliga: FC Kray