Die Spitze der Oberliga Niederrhein kann in der Englischen Woche punkten. Im Aufsteigerduell werden die Punkte geteilt, der TVD Velbert siegt erstmals.

Englische Woche in der Oberliga Niederrhein. Sechs Partien des 4. Spieltags standen am Mittwochabend (11. September) auf dem Programm.

Unter anderem war das Spitzenduo der Liga im Einsatz: Tabellenführer SC St. Tönis empfing Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg, Verfolger Germania Ratingen traf auf den SV Sonsbeck.

Und der Spitzeneiter knüpfte am starken Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen an. Dabei setzte St. Tönis direkt zu Beginn ein Ausrufezeichen und stellte in den ersten sechs Minuten auf 2:0, Julio Torrens (4.) und Julian Andres Suaterna Florez (6.) trafen zum Blitzstart. Kurz vor der Pause sahen die Hausherren Gelb-Rot (44.), neue Hoffnung für die noch sieglosen Gäste. Die wurde durch den Anschluss von Enes Topal (77.) nochmal entfacht, doch auch in Unterzahl behielt St. Tönis seine weiße Weste - vierter Sieg im vierten Anlauf!

Ratingen konnte die Sonsbecker Defensive trotz 30-minütiger Überzahl lange nicht knacken. Doch als sich die Sonsbecker schon fast über den Punkt freuen konnten, machte Emre Demircan den Gästen mit seinem Treffer tief in der Nachspielzeit einen Strich durch die Rechnung (90.+5). Auch Ratingen bleibt makellos.

Der VfB Homberg feierte seinen dritten Sieg und hält Kontakt zur Tabellenspitze. Andres Gomez Dimas (21.) erzielte den Führungstreffer, den Anil Yildirim (64.) noch egalisieren konnte. Vahidin Turudijas Treffer zum 2:1 (78.) brachte Homberg auf die Siegerstraße, Leon Schütz (86.) und Florian Berisha (90.+2) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Im Aufsteigerduell zwischen dem 1. FC Monheim und den Sportfreunden Niederwenigern feierten die Gastgeber ein Comeback in der Schlussphase. Nach schnellem 0:2-Rückstand stellte Aleksandar Bojkovski (35.) den Anschluss her, Ex-Bundesligaprofi Assani Lukimya (83.) glich im zweiten Durchgang aus.

Außerdem besiegte der TVD Velbert den SV Biemenhorst 4:1, der 1. FC Kleve holte gegen Union Nettetal ein 2:0. Am Donnerstag (19.30 Uhr) empfängt der VfB Hilden die SpVg Schonnebeck, beschlossen wird der Spieltag am kommenden Mittwoch (18. September) vom ETB Schwarz-Weiß Essen (gegen FC Büderich) und der SSVg Velbert (beim TSV Meerbusch).