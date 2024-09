Die neu formierte U21 des VfL Bochum hat nach fünf Spieltagen zehn Punkte auf dem Konto und liegt auf dem fünften Platz. So ordnet Trainer Heiko Butscher den Saisonstart ein.

Drei Siege, ein Remis, eine Niederlage, Tabellenplatz fünf - Die Bilanz der U21 des VfL Bochum nach fünf Spielen in der Oberliga Westfalen kann sich sehen lassen.

Der Start in den Ligaalltag verlief dabei zunächst holprig, mit 1:2 unterlagen die Bochumer zum Auftakt gegen den TuS Ennepetal, einen gestandenen Oberligisten. Mit drei Siegen in Serie fuhr das Team von Trainer Heiko Butscher anschließend die ersten Erfolgserlebnisse ein.

Am 5. Spieltag teilte der Bochum-Nachwuchs erstmals die Punkte beim torlosen Remis gegen die Zweitvertretung des SC Verl. Wir haben nach der Partie mit dem VfL-Coach gesprochen.

Heiko Butscher, fünf Partien wurden in der laufenden Saison absolviert, Ihrer Mannschaft gelangen dabei drei Siege. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?

Wir haben gesagt, dass wir erstmal in dieser Liga ankommen müssen und das wird schon eine Weile dauern. Natürlich freuen wir uns über die drei Siege. Wir haben zehn Punkte auf dem Konto, was glaube ich sehr ordentlich ist. Im ersten Spiel mussten wir genau das erfahren, was uns in der Oberliga erwartet. Daraus haben wir sehr schnell Lehren gezogen. Es ist wichtig, dass man diesen Prozess immer anschiebt und die Jungs daraus lernen. Dann wird das auch eine runde Geschichte. Wir haben uns schon extrem weiterentwickelt.

Er ist ein unglaublich wichtiger Faktor. [...] Er bringt technische Fähigkeiten und viel Spielerfahrung mit, wovon man sich als junger Spieler einiges abschauen kann. Heiko Butscher über Dennis Grote

Sie sprechen das Niveau in der Oberliga Westfalen an. Wie würden Sie dies denn einschätzen nach den ersten Spielen?

Ich habe das schon mal gesagt und bleibe dabei, dass ich das Niveau sehr, sehr gut finde. Es sind verschiedene Teams dabei wie Verl II oder wir, die sehr jung sind. Und dann spielst du gegen Seniorenteams mit viel Erfahrung. Ich glaube, dass du diese Spiele auch brauchst, um im Seniorenfußball anzukommen, weil dort nochmal eine andere Körperlichkeit, eine andere Bestrafung von Fehlern herrscht. Deshalb ist das für die Jungs Gold wert. Ich bin absolut glücklich, dass wir solche guten Spiele haben.

Rückkehrer Dennis Grote nimmt beim VfL eine Doppelrolle ein. Als erfahrener Spieler unterstützt er die U21, zudem ist er als Talentscout tätig. Wie wichtig ist er für die Mannschaft?

Er ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Durch seine andere Funktion sind wir auch viel im Austausch. Er bringt technische Fähigkeiten und viel Spielerfahrung mit, wovon man sich als junger Spieler einiges abschauen kann. Ich bin froh, dass er so verletzungsfrei durchkommt und unser Trainingspensum auch abspult. Wir trainieren nämlich sehr viel und legen großen Wert auf Trainingsarbeit.

Am kommenden Spieltag wartet mit Preußen Münster II die nächste Zweitvertretung. Erwarten Sie einen ähnlichen Gegner wie Verl?

Münster ist schon sehr etabliert, war in den letzten Jahren immer oben dabei. Am Samstag haben sie gegen Gievenbeck gewonnen und das zeigt, wie ausgeglichen diese Liga ist. Das sind alles junge Mannschaften, die sich erst finden müssen und im Laufe der Saison immer besser werden. Deshalb erwarte ich ein ähnliches Niveau wie gegen Verl und freue mich jetzt schon darauf, weil es dann auch ein hochinteressantes Fußballspiel wird.