Concordia Wiemelhausen feiert am 5. Spieltag der Oberliga Westfalen den ersten Erfolg. Wattenscheid 09 geht indes leer aus, genau wie der TuS Bövinghausen.

Eines hat sich an den ersten fünf Spieltage in der Oberliga Westfalen schon gezeigt: Wenn Concordia Wiemelhausen aufläuft, sind Tore garantiert. Bislang hatte der Aufsteiger aus Bochum immer das Nachsehen. Doch nun gelang dem Team von Trainer Carsten Droll der erste Sieg in der Oberliga.

Und das natürlich wieder mit einer ganzen Menge an Toren. 5:3 (3:2) konnte sich Wiemelhausen schlussendlich gegen Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen durchsetzen. Den Live-Ticker zur Partie gibt es hier zum Nachlesen.

Mit leeren Händen trat die SG Wattenscheid 09 die Heimreise von Eintracht Rheine an. Die Wattenscheider gingen zunächst durch Tom Sindermann in Führung. Allerdings drehte Rheine noch vor der Pause das Spiel auf 2:1 und erhöhte spät in der zweiten Halbzeit noch auf 3:1.

Ein wenig länger auf eine Entscheidung mussten beide Teams im Kellerduell zwischen der SpVgg Vreden und TuS Bövinghausen warten. Auch hier waren die Gäste in Führung gegangen und spielten die letzten gut 15 Minuten nach einer Roten Karte gegen Phil Stragula sogar noch in Überzahl. Ein Doppelschlag der Vredener setzte den Hoffnungen der Bövinghausener auf den ersten Saisondreier aber ein Ende. Der TuS steht weiter punktlos am Tabellenende.

Ein paar Punkte mehr haben da der SC Verl II und der VfL Bochum II schon sammeln können. An diesem Sonntag kam je einer hinzu. Obwohl beide Teams Chancen hatten, in Führung zu gehen, landete kein Ball im Netz. Das Spiel endete torlos.

Einen weiteren Sieg konnte indes die SpVgg Erkenschwick einfahren. Sie fügten Westfalia Rhynern durch das 3:1 (1:0) die erste Niederlage in dieser Saison zu und kletterten in der Tabelle weiter nach oben. Rhynern war bis vor diesem Spieltag das letzte verbliebene Team ohne Pleite in der Oberliga.

Den Spieltag beschlossen TuS Ennepetal und Victoria Clarholz. Auch hier setzte sich der Gastgeber durch. Ennepetal gewann am Ende knapp mit 3:2 (3:1).

Der Spieltag in der Übericht SC Verl II - VfL Bochum II 0:0 Concordia Wiemelhausen - Rot Weiss Ahlen 5:3 (3:2) SpVgg Vreden - TuS Bövinghausen 2:1 (0:1) Eintracht Rheine - SG Wattenscheid 09 3:1 (2:1) SpVgg Erkenschwick - Westfalia Rhynern 3:1 (1:0) TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 3:2 (3:1) SV Schermbeck - SV Lippstadt 1:2 (1:1) Sportfreunde Siegen - SG Finnentrop/Bamenohl 0:1 (0:0) SC Preußen Münster II - 1. FC Gievenbeck 2:1 (0:1) spielfrei: ASC 09 Dortmund

Den Spieltag hatten am Freitag der SV Schermbeck und der SV Lippstadt eröffnet. Der Regionalliga-Absteiger setzte sich dank eines Treffers in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte mit 2:1 durch. Das hatte Konsequenzen beim SVS: Trainer Sleiman Salha trat noch am Freitagabend zurück.

Ebenfalls wenig zu feiern gab es bei den Sportfreunden Siegen. Am 125-jährigen Geburtstag des Leimbachstadions brachte die SG Finnentrop/Bamenohl keine Geschenke mit und gewann mit 1:0. "Wir können jetzt sauer und enttäuscht sein, werden uns aber regenerieren und auf Dienstag fokussieren", sagte Siegen-Trainer Thorsten Nehrbauer mit Blick auf das Spiel in der 2. Runde des Westfalenpokals gegen Türkspor Dortmund.

Den Samstag hatten der SC Preußen Münster II und der 1. FC Gievenbeck für sich allein. Der Preußen-Nachwuchs fügte Gievenbeck durch einen 2:1-Erfolg die erste Saisonniederlage zu.