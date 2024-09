Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist für seine gute Jugendarbeit bekannt. Dieses Konzept soll auch in der laufenden Saison wieder Früchte tragen.

Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen feierte am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg: Beim Mülheimer FC, dem kommenden Gegner von Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal, siegten die Schwarz-Weißen mit 2:1 - durch die Treffer von Felix Geisler und Niko Bosnjak.

In dieser Partie feierte Nils Verwold sein Debüt in der Oberliga: Der erst 19-Jährige wurde in der Schlussphase für Nico Lucas eingewechselt und ist damit ein weiterer Spieler, der den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs in die Oberliga schaffte.

"Unser ETB ist seit Jahrzehnten für seine gute Arbeit im Jugendbereich bekannt. Viele ehemalige Spieler schafften den Sprung in die Bundesliga oder sogar in die Nationalmannschaft. Mit Atakan Karazor und Noel Futkeu sind momentan auch wieder zwei Ex-ETBer in der ersten und zweiten Liga aktiv. Auch unsere Oberligamannschaft profitiert immer von den Eigengewächsen", teilte der ETB offiziell mit.

Zur Erinnerung: Atakan Karazor spielte bis 2012 in der Jugend des ETB, mittlerweile ist der gebürtige Essener Kapitän des Champions League-Teilnehmers VfB Stuttgart und stolze zwölf Millionen Euro wert (transfermarkt.de). Noel Futkeu lief ebenfalls in der Jugend für die Essener auf und dann zusätzlich noch als Seniorenspieler in der Saison 2022/23. Dort erzielte er 30 Oberliga-Treffer, nun ist er Torjäger des Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Zwei weitere Talente könnten bald debütieren

Weiter heißt es : "In der letzten Saison avancierte Collin Weihmann zum Stammspieler und nun freuen wir uns sehr, dass Youngster Nils Verwold am Sonntag sein Debüt in der Oberliga feiern durfte. Nils spielt bereits seit der U13 bei uns 'Schwatten', kam in Mülheim in der 72. Minute in die Partie und half mit, dass wir den 2:1-Vorsprung in Unterzahl über die Zeit bringen konnten. Herzlichen Glückwunsch, Nils!"

Und: Es stehen bereits die nächsten Spieler aus der Schwarz-Weißen Talentschmiede vor dem Debüt in der Oberliga: "Wir drücken unseren Youngstern Issa Allouche und Elmin Mujezinovic fest die Daumen, dass es bei ihnen auch bald mit dem ersten Einsatz in der Oberliga klappt!"