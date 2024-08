Bei ihrem ersten Oberliga-Heimspiel verlor die Concordia Wiemelhausen mit 1:4 gegen VfL Bochums U21. Neun Gegentore in zwei Spielen - die Baustellen sind eindeutig.

Nachdem der eigentliche Heimspiel-Auftakt aufgrund eines tragischen Trauerfalls abgesagt wurde, bestritt der letztjährige Westfalenliga-Meister Concordia Wiemelhausen am Sonntag gegen den Nachbarn, die U21 des VfL Bochum, sein erstes Oberliga-Heimspiel.

Entsprechend besonders war die Atmosphäre an der Glücksburger Straße. "Hier war richtig was los am Platz. Super Atmosphäre!", bekundete Co-Trainer Steffen Köhn, der an diesem Nachmittag Cheftrainer Carsten Droll vertrat. "Nicht ganz so super fand ich den Ausgang des Spiels", fügte er hinzu. Das liegt auf der Hand, denn Wiemelhausen verlor letztlich relativ deutlich mit 1:4 gegen die neue Bochumer U21, die mit Lennart Koerdt und Niklas Jahn "von oben" unterstützt wurde.

"Es ist natürlich brutal, beim ersten Oberliga-Heimspiel mit einer 1:4-Niederlage vom Platz zu gehen", gestand auch Köhn. "Aber wir hatten wieder gute Phasen im Spiel und auch gefährliche Waffen, um dem Gegner weh zu tun. Die haben wir nicht konsequent genutzt."

Der 34-Jährige spricht von zwei maßgeblichen Schlüsselszenen: Die erste sei das Versäumnis, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Stattdessen sorgte ein Kojic-Doppelpack für eine 2:0-Halbzeitführung für den VfL.

Dann erzielte Ben Heuser per schönem Distanzschuss das 3:0 für Bochum. Tim Wasserloos sorgte mit seinem Treffer zum 1:3 nochmal für Spannung, Wiemelhausen war wieder dran. "Die zweite Schlüsselszene ist dann in Halbzeit zwei: Wenn wir da den Anschlusstreffer machen, dann geht nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Das haben wir aber leider liegengelassen", analysierte Köhn.

Ach, ich kenne mich da gar nicht mit den Statuten aus. Das ist für mich in Ordnung, das sollen andere entscheiden Steffen Köhn über den VfL Bochum II

Sorgenfalten bereitet die Defensive: In den beiden ersten Oberliga-Partien fraß die Concordia neun Gegentore - eindeutig zu viele. Das weiß auch Köhn: "Die defensive Kompaktheit und die Stabilität müssen weiter unser Fokus sein. Da bleiben wir am Ball, sind nach jedem Spiel in der Analyse. Ansonsten bin ich von der Laufbereitschaft, vom Einsatz, vom Willen und der Leidenschaft der Jungs überzeugt."

Während Concordia Wiemelhausen sich mühsam durch eine sehr gute Westfalenliga-Saison für die Oberliga qualifizierte, wurde die neue U21 des großen Nachbarn, die erstmals seit 2015 wieder an den Start geht, einfach in die Oberliga einsortiert. Bei Köhn aber kein Anlass für böses Blut: "Ach, ich kenne mich da gar nicht mit den Statuten aus. Das ist für mich in Ordnung, das sollen andere entscheiden." Auch die mögliche Unterstützung durch Akteure aus dem Profikader sei für ihn kein Problem.