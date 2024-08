Die neue U21-Oberliga-Mannschaft vom VfL Bochum meldet nach dem Derbysieg über Concordia Wiemelhausen Ansprüche auf die oberen Ränge an. Für Trainer Butscher war es ein besonderes Spiel.

Der Rahmen des ersten Oberliga-Heimspiels von Concordia Wiemelhausen war mehr als würdig: Mit der neuen U21 des VfL Bochum kam nicht nur ein direkter Nachbar an die Glücksburger Straße, sondern auch ein großer Name. Auch wenn der VfL das Stadtderby souverän und deutlich mit 4:1 gewann, herrschte nach der Partie eine freundschaftliche Nachbarschafts-Atmosphäre. VfL-Coach Heiko Butscher, vergangene Saison noch Feuerwehrmann für den VfL in der Bundesliga, fand nach dem Spiel warme Worte. Er habe ein ganz besonderes Verhältnis zur Concordia: „Ich war gestern noch hier. Meine Söhne haben hier angefangen Fußball zu spielen, deswegen habe ich eine sehr enge Bindung zur Concordia.“ Entsprechend groß war seine Vorfreude auf das Derby gegen Wiemelhausen. „Ich habe mich auch riesig gefreut, dass die Concordia aufgestiegen ist, dass wir hier in der Stadt den dritten Oberligisten haben. Es gibt nichts Schöneres, hier in der Stadt meine Farben, die blau-weißen Farben, zu vertreten.“ Butscher war bester Laune. Angesichts des Derbysieges und der vergangenen beiden Siege ist das auch nicht verwunderlich.

Durch das 4:1 steht die neue U21 des VfL im oberen Tabellendrittel. Bochum spielte eine dominante erste Hälfte, führte nach einem Doppelpack von Semin Kojic hochverdient mit 2:0 zur Pause, auch wenn Wiemelhausen nach Kontern durchaus zu Torchancen kam. „Wir haben eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt. Die war echt in Ordnung, da war ich auch zufrieden. Leider war ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz zufrieden“, resümierte Butscher.





Bochum kam nicht gut aus der Kabine. Das 3:0, ein Traumtor per Distanzschuss von Ex-RWE-Akteur Ben Heuser, fiel mehr oder weniger aus dem Nichts. Dann kippte das Spiel sogar gänzlich und Wiemelhausen war die bessere Mannschaft, erzielte den Anschlusstreffer durch Tim Wasserloos und beinahe sogar noch das 2:3 nach einer Riesenmöglichkeit für den auffälligen Atakan Uzunbas.

„Wenn hier das 2:3 fällt, dann brennt die Bude, da bin ich mir sicher“, weiß auch Butscher. Aber das gehöre alles zu den Erfahrungen, die so eine junge Mannschaft machen müsse. Den Deckel drauf machte schließlich Benjamin Dreca mit dem 4:1 in der 90. Minute.

Unterstützt wurde die Oberliga-Mannschaft von zwei Lizenzspielern mit Lennart Koerdt und Niklas Jahn. Butscher war zufrieden mit deren Engagement: „Die sind sich für nichts zu schade, die freuen sich auf das Spiel und haben sich top reingehauen.“

Nach dem Abpfiff herrschte, trotz der hohen Niederlage für Wiemelhausen, eine tolle Atmosphäre im Bochumer Stadtteil. Als die Mikros aus waren, sagte Butscher lachend: „Acht Minuten mit dem Fahrrad – ich bin noch nie so kurz zu einem Auswärtsspiel gefahren.“