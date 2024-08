Lange hat es kein Stadtderby zwischen der SG Wattenscheid und dem VfL Bochum gegeben - in dieser Saison steigt die Light-Version. Das Spiel wirft seine Schatten voraus.

Damit das Rückspiel zwischen dem VfL Bochum II und der SG Wattenscheid 09 nicht mit dem Bundesliga-Spielplan kollidiert, haben beide Teams das Heimrecht getauscht. Wie die SGW mitteilte, wird dementsprechend das Derby am Samstag, 23. November, 14:30 Uhr im Ruhrstadion an der Castroper Straße ausgetragen.

Das Rückspiel wird dann am Sonntag, 11. Mai 2025, im Lohrheidestadion steigen. Ursprünglich war das Ruhrstadion als Spielort angedacht, doch weil der VfL Bochum an diesem Wochenende den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga empfangen wird, haben beide Teams nun das Heimrecht getauscht.

Stimmungsvoll wird es in jedem Fall, auch wenn viele Fans des VfL vermutlich nicht vor Ort sein werden. Wieso? An diesem November-Wochenende werden die VfL-Profis beim VfB Stuttgart gastieren. Das Spiel ist noch nicht zeitgenau angesetzt - dürfte aber am selben Tag um 15:30 Uhr oder um 18:30 Uhr stattfinden, sodass sich die organisierten Fanlager nicht über den Weg laufen.

In die zuletzt angelaufene Oberliga-Saison sind sowohl die SG Wattenscheid 09 als auch der VfL Bochum II passabel gestartet. Beide haben Auftaktniederlagen kassiert (Wattenscheid ein 0:1 gegen Victoria Clarholz, Bochum II ein 1:2 beim TuS Ennepetal), diese aber zuletzt korrigiert. Der VfL Bochum II hat sich mit 1:0 bei der SpVgg Vreden durchgesetzt, Wattenscheid hat die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:1 abgefertigt.

"Wir haben die Chancen besser genutzt. Gegen Clarholz hatten wir schon viele gute Möglichkeiten, haben uns aber für den Aufwand nicht belohnt. Jetzt sind wir mit dem ersten Torschuss in Führung gegangen. Das spielt dann unserem Fußball auch in die Karten. Wir hatten nach dem 1:2 eine kurze wackelige Phase, haben das dann aber in Überzahl vernünftig herausgespielt und verdient mit 4:1 gewonnen", sagte ein glücklicher Nico Buckmaier im Nachgang gegenüber RevierSport.

Am kommenden Spieltag hat seine SG Wattenscheid 09 erst einmal spielfrei, während der VfL Bochum II am Sonntag, 25. August, 15 Uhr bei Concordia Wiemelhausen antreten wird: ein weiteres Stadtduell.