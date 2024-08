Mit Timo Brauer hat die SpVg Schonnebeck einen erfahrenen Spieler verpflichtet. Der 34-Jährige möchte mit seiner neuen Mannschaft an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen.

Die SpVg Schonnebeck hat sich in der laufenden Transferperiode die Dienste von Timo Brauer gesichert. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte vom TVD Velbert an den Schetters Busch. Bei Schonnebecks 4:2-Erfolg gegen den VfB Homberg am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein gab Brauer sein Debüt für die “Schwalben”.

Gegen Homberg kam Brauer in der 80. Minute beim Stand von 3:2 für Yannick Geisler in die Partie. Sechs Minuten später traf Simon Skuppin zum 4:2-Endstand für die Essener. Weitere Infos zum Spiel gibt es hier.

„Der Sieg war verdient und geht auch in der Höhe in Ordnung. Wären wir in der ersten Hälfte etwas cleverer gewesen, hätten wir auch das ein oder andere Tor mehr machen können”, bilanzierte der Neuzugang nach dem Spiel. „Nach dem Gegentor bekam der Gegner natürlich nochmal seine zweite Luft, aber nach unserem vierten Tor war die Messe dann gelesen. Wir können mit dem ersten Spiel sehr zufrieden sein. Wir haben eine gute Truppe und es hat viel Spaß gemacht.”

Brauer absolvierte in seiner Karriere unter anderem 201 Spiele für Rot-Weiss Essen, bei denen ihm 29 Tore und 13 Vorlagen gelangen. Bei seinem neuen Verein fühlt sich der Routinier bereits pudelwohl. „Ich kenne viele Leute hier, sei es aus der Mannschaft oder dem Verein. Ich brauchte keine lange Eingewöhnungszeit, und daher passt alles perfekt," erklärte Brauer.

In der vergangenen Saison wurde die SpVg Schonnebeck Vizemeister in der Oberliga Niederrhein. Da die Essener, genau wie die Sportfreunde Baumberg, aus infrastrukturellen Gründen nicht aufsteigen konnten, ging es für den drittplatzierten KFC Uerdingen in die Regionalliga West. Brauer traut seiner Mannschaft auch in diesem Jahr eine ähnlich erfolgreiche Spielzeit zu.

„Die Mannschaft ist im Kern zusammengeblieben und ich bin einer der wenigen externen Zugänge. Es herrscht sehr großes Entwicklungspotenzial und die Saison ist sehr lang. Für uns ist wichtig, dass wir in den Flow kommen und gegen Homberg haben wir damit begonnen. Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen natürlich die nötigen Punkte einholen”, verriet Brauer.

Am kommenden 2. Spieltag (23. August, 19:30) gastieren die Schonnebecker bei der SSVg Velbert. Der gebürtige Essener freut sich bereits auf das anstehende „Schlagerspiel”: „Das wird ein gutes Spiel. Freitagabends ist es für einen Fußballer natürlich immer besonders schön."