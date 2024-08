Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein gewann die SpVg Schonnebeck mit 4:2 (2:0) gegen den VfB Homberg. Beide Trainer zollten sich nach dem Spiel gegenseitig Respekt.

Die SpVg Schonnebeck schlug den VfB Homberg am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 4:2 (2:0). Der Mannschaft von Cheftrainer Dirk Tönnies gelang es nach vier Niederlagen in Folge im direkten Duell, wieder gegen den Ligakonkurrenten aus Duisburg zu gewinnen.

Das erste Tor der Partie erzielte Conor David Tönnies in der 34. Minute. Mit einem sehenswerten Heber überwand der Sohn des Trainers Gästekeeper Kenneth Christopher Hersey zum 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Simon Skuppin auf 2:0 für die Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Calvin Küper in der 54. Minute das 3:0 für die “Schwalben”. Augenscheinlich war die Messe zu diesem Zeitpunkt bereits gelesen, doch in der 57. Minute verwandelte Andres Gerardo Gomez einen Foulelfmeter zum 3:1 und der eingewechselte Tim Ulrich machte es durch seinen Treffer zum 3:2 in der 73. Minute nochmal richtig spannend.

„Ich weiß nicht, ob wir uns nach dem 3:0 zu sicher gefühlt haben, aber der Gegner hat einfach nicht aufgegeben,” erklärte Schonnebecks Mannschaftskapitän Matthias Bloch nach der Partie. Nachdem die Gäste aus Homberg den Anschlusstreffer erzielten, stand das Spiel auf Messers Schneide.

In der 84. Minute schnürte Skuppin jedoch einen Doppelpack und machte damit alles klar für die Essener. „Sie haben immer weiter Gas gegeben, und als Fußballer ist es in so einer Situation natürlich Kopfsache. Am Ende des Tages haben wir das Spiel jedoch durch Kampf und Leidenschaft verdient mit 4:2 gewonnen.”

Die Jungs haben sich über 95 Minuten gegenseitig nichts geschenkt, das Blut lief ihnen an den Knien und Armen herunter. Dirk Tönnies

Auch Schonnebecks Cheftrainer Tönnies freute sich darüber, dass seine Mannschaft nach einem „überragenden Oberligaspiel” die ersten drei Punkte der neuen Saison einfahren konnte.

„Genau das macht Amateurfußball aus”, erklärte Tönnies nach der Partie. „Die Jungs haben sich über 95 Minuten gegenseitig nichts geschenkt, das Blut lief ihnen an den Knien und Armen herunter. Aber nach dem Spiel gibt man sich die Hand und genau das macht den Fußball aus. Was oben passiert, können wir nicht beeinflussen, und das macht gerade keinen Spaß mehr. Aber was da draußen passiert, ist ehrlicher Fußball, so wie ich ihn kennengelernt habe und wie er Spaß macht. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir alle damals angefangen haben zu spielen."

Des Weiteren sprach Tönnies den Gästen aus Homberg ein großes Lob aus und erklärte, dass er davon ausgeht, dass der VfB auch in dieser Saison oben mitspielen wird. Gästetrainer Stefan Janßen zeigte sich nach dem Spiel als fairer Verlierer und zollte dem Gegner ebenfalls Respekt.

„Es gibt keinen anderen Trainer auf diesem Planeten, dem ich einen Sieg gegen mich mehr gönne als Dirk Tönnies,” erklärte Janßen und ergänzte: „Alle, die sich im Vorfeld auf Bundesliga-Fußball gefreut haben und bei diesem Spiel dabei waren, können jetzt sagen: ‘Ich freue mich auf Oberliga-Fußball’.”

Trotz der Niederlage zum Auftakt freut sich Janßen bereits auf das Rückspiel und prognostizierte dem Vizemeister aus Essen auch in diesem Jahr eine gute Spielzeit: „Ich bin nicht unzufrieden und habe meiner Mannschaft ein großes Kompliment gemacht. Ich wünsche Schonnebeck, dass sie in dieser Saison erreichen, was sie schon in der letzten Saison verdient gehabt hätten.”

