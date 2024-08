Dank eines 5:1-Sieges ist der SC St. Tönis der erste Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Auch Germania Ratingen und die SpVg. Schonnebeck starten nach Maß.

Bereits seit Freitag (16. August) läuft der 1. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Im ersten Spiel der Saison 2024/25 besiegte Union Nettetal den TSV Meerbusch mit 2:1, am Samstag folgte dann Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg, der den Heimauftakt gegen den VfB Hilden aber mit 1:4 in den Sand setzte.

Am Sonntag griffen dann die übrigen Teams in den Spielbetrieb ein. Vizemeister SpVg. Schonnebeck machte es gegen den VfB Homberg besser als die Baumberger und legte hierbei einen gelungenen Start in die neue Saison hin. Doch trotz 3:0-Führung nach Treffern von Conor David Tönnies (18.), Simon Skuppin (36.) und Calvin Küper (54.) musste Schonnebeck zittern, weil der VfB noch zwei Treffer in der Hinterhand hatten. Statt des Homberger Ausgleichs machte Skuppins 4:2 (84.) aber alles klar.

Auch die SSVg Velbert meldete sich mit einem Dreier in der Liga an. Beim SV Sonsbeck ballerte sich der Regionalliga-Absteiger - wenn auch nur kurzzeitig - direkt mal an die Tabellenspitze, 4:0 hieß es am Ende zu Gunsten der SSVg. Andri Buzolli (22.), Cellou Diallo (48.), Tristan Duschke (62.) und Robin Hilger (66.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße.

Nachdem es in der Vorsaison im Duell mit dem KFC Uerdingen nicht zum Aufstieg gereicht hatte, will Germania Ratingen den nächsten Anlauf auf die Regionalliga nehmen. Und auch die Germania präsentierte sich beim Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern in guter Frühform. Mit Sven Kreyer und Rinor Rexha trafen beim 4:1-Auswärtssieg gleich zwei frühere RWO-Spieler.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen konnte einen Fehlstart in die neue Saison nur knapp vermeiden. Beim Vorjahres-15. TVD Velbert gingen die Essener kurz nach der Pause mit 0:1 in Rückstand, Felix Geisler konnte erst kurz vor Spielende für den 1:1-Ausgleich sorgen.

Erster Spitzeneiter der neuen Saison ist der SC St. Tönis, der beim FC Büderich einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg bejubeln konnte. Der 1. FC Kleve kassierte beim Mülheimer FC einen späten Nackenschlag und verlor in der Nachspielzeit den schon fast sicher geglaubten ersten Zähler (1:2).

Das Aufsteigerduell zwischen dem SV Biemenhorst und dem 1. FC Monheim entschieden die Hausherren mit 2:1 für sich, zudem sah Monheim-Schlussmann Björn Nowicki in der Schlussphase die Rote Karte.