Im Duell zweier Aufstiegsaspiranten setzten sich die Sportfreunde Siegen mit 4:2 (2:2) gegen Rot Weiss Ahlen durch. Das sagten die beiden Trainer nach der Partie.

In einem hochklassigen Spiel behielten die Sportfreunde Siegen am 2. Spieltag der Oberliga Westfalen gegen Rot Weiss Ahlen mit 4:2 (2:2) die Oberhand und fuhren ihren zweiten Saisonsieg ein.

Zunächst gingen die Sportfreunde vor 862 Zuschauern im Wersestadion dank eines Doppelschlags von Mats-Lukas Scheld (6.) und Cagatay Kader (10.) in Führung. RWA zeigte sich davon aber unbeeindruckt und glich in Person von Davin Wöstmann aus (22., 28.). In der zweiten Halbzeit schlug dann das Pendel zugunsten der Siegerländer aus. Kader mit seinem zweiten Treffer (72.) und Georfios Mavroudis (90.) markierten den Endstand.

Thorsten Nehrbauer, Trainer der Siegener, sah "ein sehr gutes Oberligaspiel auf hohem Niveau". "Es gab Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Unterm Strich bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben den Plan gerade in der Anfangsphase hervorragend umgesetzt und konnten unsere ersten beiden Chancen direkt nutzen", lobte Nehrbauer seine Truppe.

Er hob ebenfalls die Reaktion heraus, die seine Elf nach den zwei Gegentreffern gezeigt hat: "Was ich dann von meiner Mannschaft gesehen habe, macht mich stolz. Sie haben sich nicht auseinanderdividieren lassen und haben weiter an sich geglaubt. Wir hätten auch schon das 3:2 vor der Pause machen müssen." Eine taktische Änderung in der zweiten Halbzeit war laut dem Siegener Cheftrainer schließlich entscheidend für den Sieg: "Mit der Umstellung auf 4-4-2-Raute machen wir den Move, mit dem wir das Spiel am Ende auch in der Höhe verdient gewinnen."

Rot Weiss Ahlen: Ackermann – Soares, Polk, Hornbruch – Pihl (83. Keskinkilic), Holthaus, Moustfa, de Lemos – Sezer (77. Tankulic) – Wöstmann, Curic (54. Köse) Sportfreunde Siegen: Weis – Nabesaka, Mayer, Ticha, Tomas – Pazurek (68. Dej), Scheld (86. Filipzik) – Pursian (60. Werlein), Mavroudis, Kyere (68. Krämer) - Kader (74. Hodroj) Schiedsrichter: Stefan Tendyck Tore: 0:1 Scheld (6.), 0:2 Kader (10.), 1:2, 2:2 Wöstmann (22., 28.), 2:3 Kader (72.), 2:4 Mavroudis (90.) Zuschauer: 862

Aus Sicht von RWA-Trainer Björn Joppe war es eine "unnötige" Niederlage. Er ärgerte sich über die individuellen Fehler seines Teams: "Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass die Mannschaft verliert, die mehr Fehler macht. Das waren leider wir. Wenn man solche leichten Zweikämpfe wie beim 2:4 verliert, als wir eigentlich den Ball hatten, dann kannst du natürlich auch in der Oberliga nicht gewinnen."

Dennoch war er nach der ersten Saisonniederlage mit der Leistung nicht unzufrieden. "Nichtsdestotrotz waren wir nicht die schlechtere Mannschaft und am Ende wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen", meinte Joppe. "Wir haben gegen eine Spitzenmannschaft gespielt, die wir lange geärgert haben. Man hat den Jungs angesehen, dass sie über 90 Minuten dran glauben und kämpfen. Ich glaube, das ist für die Zukunft ganz wichtig."

Für Rot Weiss Ahlen geht es am kommenden Wochenende weiter mit einem Auswärtsspiel bei TuS Ennepetal (25. August, 15.30 Uhr). Die Sportfreunde Siegen empfangen den bislang punktlosen TuS Bövinghausen (24. August, 16 Uhr).