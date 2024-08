Die neue U21 des VfL Bochum ist mit einer knappen 1:2 (0:1)-Niederlage beim TuS Ennepetal in die Oberliga Westfalen gestartet. Trainer Heiko Butscher bittet um Geduld.

Exakt 3403 Tage lagen zwischen dem letzten Bochumer U21-Pflichtspiel im Frühjahr 2015 und dem Oberliga-Auftakt seit der Wiedereinführung einer zweiten Mannschaft. Zum Start in die neue Spielzeit hat die Elf von Trainer Heiko Butscher eine 1:2 (0:1)-Niederlage beim TuS Ennepetal einstecken müssen.

90 lehrreiche Minuten, die der jungen und noch ungeformten Mannschaft zeigte, worauf es im Seniorenfußball ankommt. „Kurz nach dem Spiel ist man im Falle einer Niederlage immer enttäuscht. Es ist alles zusammengekommen, was uns auch in den nächsten Spielen erwartet. Ein nicht besonders guter Platz, körperliche Duelle, lange Bälle verteidigen. Das ist was ganz anderes als Jugendfußball“, resümierte Butscher.

Bereits nach wenigen Minuten klingelte es im Kasten der Bochumer. Nach einer Ecke köpfte TuS-Innenverteidiger Maxwell Bimpek zur 1:0-Führung ein (9.). Damit traf Ennepetal eine Schwachstelle des VfL, wie Butscher verriet: „Wir wussten, dass Ennepetal brutal gut bei Standards ist. Trotzdem haben wir keine Truppe, die Ecken top weg verteidigt. Obwohl wir daran arbeiten werden, könnte das eine wunde Stelle bleiben.“

Das 2:0 für die Gastgeber fiel durch eine zu unfreiwillige, zu kurze Rückgabe des Bochumers Nico Pulver in Halbzeit zwei. Ben Binyamin nahm das Geschenk an und schob zum 2:0 ein (55.). Zwar konnte VfL-Angreifer Semin Kojic mit einem eiskalten Abschluss nochmal verkürzen (62.), mit dem Ausgleich wurde es trotz guter Tormöglichkeiten dennoch nichts mehr. Somit steht unter dem Strich eine Auftakt-Niederlage.

TuS Ennepetal: Weusthoff - Grgic, Bimpek, Lötters (75. Antwi-Adjei), Gallus - Hupka (85. El Youbari), Van Der Heusen, Binyamin, Müller (72. Goles), Shabani (67. Peters) - Vaitkevicius (63. Reyes Mellado) Weusthoff - Grgic, Bimpek, Lötters (75. Antwi-Adjei), Gallus - Hupka (85. El Youbari), Van Der Heusen, Binyamin, Müller (72. Goles), Shabani (67. Peters) - Vaitkevicius (63. Reyes Mellado) VfL Bochum U21: Rölleke - Bernsdorf, Hülsenbusch, Nwubani (75. Erdelkamp), Pulver (63. Dreca) - Grote, Holtkamp (49. Njike Nana), Koerdt, Heuser - Özdemir (46. Boafo), Kojic Schiedsrichter: Selim Erk Zuschauer: 500 Tore: 1:0 Bimpek (9.), 2:0 Binyamin (55.), 2:1 Kojic (62.)

Der 20-Mann-Kader der Zweitvertretung des Bundesligisten besteht aus acht Spielern der letztjährigen U19 und zwölf externen Neuzugängen. Das braucht Zeit, um sich zu finden: „Ich habe gesehen, dass die Mannschaft am Anfang nervös war, weil sie nicht weiß, wo sie steht. Wir müssen jetzt erstmal in der Oberliga ankommen. Wir sind längst noch nicht so weit. Es sind einige gute Jungs dabei, aber das dauert noch. Deswegen bitte ich erstmal noch um ein bisschen Geduld“, so Ex-Profi Butscher.

Mit Grundtugenden "den Zahn gezogen" - Westerhoff überglücklich

Auf der Gegenseite ist Sebastian Westerhoff, Trainer des TuS Ennepetal, brutal stolz auf den erfolgreichen Saisonstart. „Über die komplette Spielzeit gesehen ist der Sieg verdient. In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, die zweite Hälfte gestaltete sich ausgeglichener“, resümierte der Coach.

Wie der 38-Jährige vermutet, war seine Elf ein Stück weit extra motiviert, gegen die neue U21-Auswahl des VfL Bochum zu spielen. „Da läuft man mal den ein oder anderen Meter mehr“, scherzte er und freute sich: „Uns ist gelungen, ihnen mit unserem Spiel den Zahn zu ziehen. Über einfachen, schnellen Fußball zu Torchancen kommen und hinten alles weg zu verteidigen.“

In der kommenden Woche gastiert Ennepetal beim Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt (18.08., 15:00 Uhr). Der VfL Bochum II empfängt zeitgleich die SpVgg Vreden.