Concordia Wiemelhausen machte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Oberliga Westfalen perfekt. Am Sonntag starten die Bochumer in die neue Spielzeit.

Sehr überraschend ist Concordia Wiemelhausen in der vergangenen Saison in die Oberliga Westfalen aufgestiegen. Am Sonntag (11. August, 15 Uhr) fällt für den Klub aus Bochum der Startschuss in der höheren Spielklasse, Gegner ist Westfalia Rhynern.

Die Saisonvorbereitung ist also abgeschlossen. Trainer Carsten Droll zieht ein gemischtes Fazit, möchte die Vorbereitung aber nicht überbewerten: "Die gesamte Vorbereitung war durchwachsen - wie Vorbereitungen eigentlich immer sind. Es gab Höhen und Tiefen, aber im Endeffekt zählt es am Sonntag und von einer Vorbereitung kann man sich nichts kaufen."

Am vergangenen Sonntag hat Wiemelhausen bereits das erste Pflichtspiel der neuen Saison absolviert. In der ersten Runde des Westfalenpokals besiegte der Oberliga-Aufsteiger Bezirksligist FSV Gerlingen mit 2:0. Für Droll ein Arbeitssieg: "Es war nicht das schönste Spiel von uns, aber im Westfalenpokal zählt gerade gegen unterklassige Mannschaften, die motiviert sind und tief stehen, am Ende nur das Weiterkommen. Und wir sind verdient weitergekommen, dementsprechend bin ich zufrieden."

Kurz vor dem Start in die Oberliga macht sich bei den Bochumern eine Aufstiegseuphorie breit, wie der 50-Jährige erzählt: "Die Vorfreude ist im ganzen Verein riesig. Es wird eine tolle Herausforderung und wir freuen uns alle auf das Erlebnis. Dementsprechend herrscht in der Mannschaft und im Umfeld eine große Euphorie." Das Abenteuer Oberliga Westfalen kann aus Sicht der Concordia also starten.

Zum Auftakt empfängt das Team von Droll den SV Westfalia Rhynern, der die vergangene Runde auf dem zehnten Platz abschloss. "Mit Alexander Bruchhage haben sie einen Trainer, gegen den wir letztes Jahr zweimal gespielt haben, als er den SC Neheim trainiert hat. Ich erwarte, dass er ähnlich spielen lässt wie in Neheim und eine Mannschaft mit viel Qualität hat. Rhynern hatte einen großen Umbruch, daher weiß man nicht hundertprozentig, wo sie stehen. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen", sagt Droll.

Und mit welchen Zielen geht der Aufsteiger in die neue Saison? "Wir sind letztes Jahr in der Westfalenliga angetreten, um die Klasse zu halten und haben dann eine sensationelle Saison gespielt, die zum verdienten Aufstieg führte. Wir haben daher das Ziel, die Klasse zu halten. Es wird schwieriger als in der Westfalenliga, aber wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Wir werden keine Punkte abschenken und spielen Fußball, um Spiele zu gewinnen. Ob uns der Klassenerhalt gelingt, wird man in zehn Monaten sehen", so der Wiemelhausen-Trainer.

Der Kader steht zum Saisonauftakt, lediglich bei weiteren Verletzungen könnte der Verein noch reagieren, wie Droll verrät: "Wir haben zwei Langzeitverletzte, die wir auffangen können. Wenn noch etwas passieren sollte, hat man bis zum Ende des Monats noch die Möglichkeit, etwas zu machen. Aber da ich mir keine weiteren Verletzungen wünsche, hoffe ich, dass die Kaderplanung abgeschlossen ist."