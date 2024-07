Die Oberligisten aus Westfalen und vom Niederrhein sind mitten in ihrer Saisonvorbereitung und testen fleißig. Eine Übersicht.

Auch für die Oberligisten geht die Saisonvorbereitung so richtig los, noch knapp ein Monat ist es bis zum ersten Spieltag in Westfalen (9. bis 11. August) und am Niederrhein (16. bis 18. August).

Und so stehen bei vielen Klubs Testspiele an. Auch am Mittwoch (17. Juli) wurden einige Partien gespielt. Dabei konnten zwei Oberligisten Siege gegen klassenhöhere Gegner feiern, unter anderem schlug die SSVg Velbert den Wuppertaler SV.

Westfalen gegen Niederrhein:

Beim SV Schermbeck testete man gegen einen Oberligisten vom Niederrhein, mit der SpVg Schonnebeck kam der Zweitplatzierte der Vorsaison. Hendrik Löbler (25.) brachte die Hausherren in Führung, doch die Gäste gingen mit einem Doppelschlag vor der Pause durch Arne Wessels (38.) und Conor Tönnies (40.) in Führung. Den Schlusspunkt setzte im zweiten Durchgang dann Marvin Gumann mit dem Treffer zum 2:2-Endstand.

Niederrhein:

Auf dem Kunstrasen am Uhlenkrug traf der ETB Schwarz-Weiß Essen auf TuS Hordel (Landesliga). Nach torloser erster Hälfte brachten Giuliano Zimmerling, Issa Allouche und Nabil El-Hany die Essener zum 3:0-Sieg.

Auch Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg empfing mit dem GSV Moers einen Landesligisten und feierte einen Heimsieg. Beim 4:0 trafen Yegor Takachenko, Daniel Lee, Babacar M'Bengue und Florian Haderer für die Sportfreunde. Der VfB Hilden fuhr indes einen klaren 8:0-Erfolg im Auswärtsspiel bei der DJK Gnadental ein.

Auch für die Aufsteiger gab es Erfolgserlebnisse. Die Sportfreunde Niederwenigern schlugen den Bezirksligisten FC Altenbochum nach 4:0-Führung mit 4:2, Mitaufsteiger 1. FC Monheim hatte beim Landesligisten SpVgg. Flittard größere Probleme und lag zwischenzeitlich 0:2 hinten. "Was uns dann jedoch gefallen hat, war die Mentalität der Mannschaft, die trotz der hohen Belastungen der letzten drei Tage auf dem Gas geblieben ist und den Rückstand innerhalb 20 Minuten in ein 3:2 umwandelte“, freute sich Monheim Trainer Dennis Ruess.

Philip Pokora vom SV Sonsbeck zeigte sich ebenfalls in Torlaune und traf beim 5:0 über den 1. FC Lintfort gleich viermal, der TSV Meerbusch siegte beim Stadtrivalen OSV 1:0.

Westfalen:

Die SpVgg Erkenschwick konnte sich im Rahmen des Cranger-Kirmes-Cup über einen 2:1-Erfolg über den SC Obersprockhövel freuen, Kiyan Gilani drehte den 0:1-Rückstand im Spiel der Gruppenphase per Doppelpack. Neuling VfL Bochum II bekam es mit Drittliga-Absteiger SC Freiburg II zu tun und blieb beim 0:1 torlos.

Deutlich wilder ging es zwischen TuS Bövinghausen und Landesligist FC Roj Dortmund zu. 4:3 gewann der Oberligist nach 90 Minuten und konnte sich unter anderem bei Blitz-Doppelpacker Dominik Wasilewski (28., 29.) bedanken.

Für die Sportfreunde Siegen ging es deutlich einseitiger zu. Sie gewannen durch Treffer von Cagatay Kader (2), Lars Schardt, Justin Adozi und Georgios Mavroudis mit 5:0 beim SSV Frohnhausen.