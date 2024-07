Der TSV Meerbusch sorgt auf dem Transfermarkt weiter für große Schlagzeilen. Der Oberligist verpflichtete erneut einen sehr gestandenen Spieler.

Kolja Pusch (MSV Duisburg), Noah Korczowski (TVD Velbert) und Pascale Talarski (KFC Uerdingen): Mit diesen drei Transfers von Ex-Profis sorgte der TSV Meerbusch bereits für große Augen bei der Konkurrenz. Diese dürften in der Oberliga Niederrhein nun noch größer werden.

Denn jetzt stellte der ambitionierte Klub aus dem Düsseldorfer Raum den nächsten Transfer-Kracher - für Oberliga-Verhältnisse - vor. Die blau-gelben Farben wird zukünftig Justin Hoffmanns (27) tragen.

Der Abwehrspieler hat in der vergangenen Saison beim FC Wegberg-Beeck gespielt. Zuvor wurde Hoffmanns stolze 15 Jahre in der Jugend und U23 von Borussia Mönchengladbach ausgebildet, wo er 60 Regionalliga-Einsätze sammelte. Unter Trainer Dieter Hecking stand er zudem viermal im Kader der Profis. Insgesamt kommt Hoffmanns für Gladbach II und FC Wegberg-Beeck auf 147 Spiele (sieben Tore, acht Vorlagen) in der 4. Liga.

"Das ist für uns natürlich ein weiterer großer Transfer. Es hat sich diese Möglichkeit ergeben und dann haben wir auch zugeschlagen. Wir freuen uns, dass wir mit Justin einen guten Fußballer und tollen Menschen beim TSV Meerbusch begrüßen dürfen", sagt Christoph Peters, TSV-Sportchef, gegenüber RevierSport.

TSV Meerbusch: Gesuchter Neuner ist auch gefunden

Einen großen Stürmer kann Peters ebenfalls in Meerbusch willkommen heißen. Der 1,92 Meter große Bojan Potnar wechselt nämlich aus der U19 des VfB 03 Hilden zum TSV Meerbusch. TSV-Trainer Samir Sisic kennt Potnar noch aus fünf gemeinsamen Jahren im Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf.

"Uns fehlte in unseren eigenen Reihen ein klassischer Neuner wie Bojan, der vorne die Bälle festmacht, der sich nicht zu schade is,t weite Wege zu gehen und gegen den Ball intensiv ackert. Jetzt haben wir in Bojan solch einen Mann gefunden", freuen sich Peters und Sisic.

"Wir drücken ihm die Daumen, dass er ohne Verletzungen eine sehr gute Vorbereitung hinlegt und dem TSV Meerbusch sehr viele Glücksmomente beschert", ergänzt Potnars Berater Musa Dedeeli.

Der Mittelstürmer kam in der abgelaufenen Saison auf 24 Scorerpunkte (14 Tore, 10 Vorlagen). Erfahrungen in Nachwuchsleistungszentren sammelte Potnar nicht nur bei Fortuna Düsseldorf, sondern auch beim Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen. Sein Oberliga-Debüt hat der 18-Jährige bereits hinter sich. Für Hilden durfte er in 2023/2024 23 Minuten gegen Union Nettetal ran. Nun dürften die nächsten Oberliga-Einsatzminuten im Trikot des TSV Meerbusch folgen.