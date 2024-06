Concordia Wiemelhausen: Das sind die Gründe für den Oberliga-Aufstieg

Concordia Wiemelhausens Trainer Carsten Droll verrät, was seine Mannschaft in der vergangenen Saison so erfolgreich gemacht hat und wie das Team sich in der Oberliga halten kann.

Concordia Wiemelhausen machte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Oberliga Westfalen am letzten Spieltag perfekt.

Damit hat wahrscheinlich vor der Saison niemand so richtig gerechnet. Auch nicht Wiemelhausen-Trainer Carsten Droll: "Das kam schon sehr überraschend, wir haben uns vor der Saison vorgenommen, nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu wollen. Als es sich dann abzeichnete, dass wir oben mitspielen werden, wollten wir nicht überheblich werden. Viele sagten, dass wir uns den Aufstieg nicht zutrauen. Das stimmte aber nicht. Am Ende steigt derjenige auf, der die meisten Punkte macht und nicht, wer am größten redet."

Wiemelhausen spielte eine sehr überzeugende Saison. Die Bochumer holten 61 Punkte aus 30 Spielen. In diesen verlor man nur drei Partien und erzielte ein Torverhältnis von 68:32.

"Wir haben ein tolles Team. Alles stimmte. Die Gemeinschaft war sehr stark und die Qualität der Mannschaft war überragend. Wir haben schnell unseren Flow gefunden und konnten so regelmäßig punkten. Die Jungs waren eine geschlossene Einheit. Jeder hat für jeden den Karren aus dem Dreck gezogen, auch wenn einzelne Mal zurückstecken mussten. Alles passte", erklärte Droll die erfolgreiche Saison.

Der Trainer erkannte schon früh die Qualität seiner Mannschaft. So erklärte er: "Ich habe bereits in der Vorbereitung gesehen, dass wir eine tolle Qualität haben. Bei uns sind Spieler, die bereits in der Regionalliga und Oberliga gespielt haben. Es war natürlich auch wichtig, dass wir ohne große Verletzungen durch die Saison gekommen sind."

Als einen weiteren wichtigen Punkt benannte der 50-Jährige die vielen späten Treffer durch Einwechslungen. "Wir haben extrem viele Punkte über unsere Bank holen können. Wir konnten ab der 60. Minute oft gut nachlegen."

Nächste Saison heißt es jetzt aber Oberliga. Die Bochumer werden hier sicherlich in eine ganz neue sportliche Situation kommen. Das erkennt auch der Concodia-Coach an: "Wir werden die Underdog-Rolle annehmen. Wir bleiben ehrgeizig und wollen weiterhin Spiele gewinnen. Das Ziel ist aber natürlich der Klassenerhalt. Dafür müssen wir aber hart arbeiten und uns stetig verbessern. Über allem steht der Mannschaftserfolg. Wir dürfen uns nicht gegenseitig zerfleischen."

Die Ligazugehörigkeit ist nicht das einzige, was sich bei der Concodia ändert. Auch die Position des sportlichen Leiters wird neu besetzt. Ab August wird Banjamin Hartlieb auf Uwe Gottschling folgen.

Droll sagt dazu: "Benjamin und ich arbeiten gut zusammen. Der Kader wurde aber schon letzte Saison von Uwe Gottschling und mir zusammengestellt. Dies geschah unabhängig von der Liga. Es kommen insgesamt acht Neue. Die Jungs passen gut ins Team. Sie haben einen starken Charakter und bringen Qualität in den Kader. Wir konnten noch mehr Konkurrenz ins Team bringen. Das wird unsere Leistung fördern."