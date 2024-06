Sein Comeback bei der SG Wattenscheid 09 ist gelungen, doch jetzt ist erneut Schluss. Umut Yildiz wird sich einen neuen Klub suchen.

Die SG Wattenscheid 09 muss sich von einem ihrer Stammspieler verabschieden. Genauer gesagt von dem 24-jährigen Umut Yildiz, der den Klub verlassen wird.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, da mir der Verein sehr ans Herz gewachsen ist und sich wie ein Teil meiner Familie anfühlt. Ich möchte mich von Herzen bei euch bedanken. Eure Leidenschaft und euer Glaube an mich und die Mannschaft haben mich stets inspiriert und angespornt. Die gemeinsamen Erlebnisse und besonderen Momente werde ich nie vergessen. Nun freue ich mich auf das, was vor mir liegt, und hoffe, ihr begleitet mich weiterhin auf meinem Weg", sagte der in der Offensive variabel einsetzbare Kicker.

Yildiz verbrachte den Großteil seiner Karriere im Herrenbereich an der Lohrheidestraße. Nach seiner ersten Saison 2019/20 folgte ein Kapitel in Velbert, bevor er 2021 nach Wattenscheid zurückkehrte. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga schloss sich Yildiz dem TuS Bövinghausen an, kehrte Anfang 2024 aber erneut zur SGW zurück. Insgesamt absolvierte er 87 Pflichtspiele für 09, wobei ihm elf Treffer gelangen.

Wohin es jetzt geht, ist noch offen. Yildiz bringt Erfahrung bis zur vierten Liga mit, absolvierte 35 Spiele in der Regionalliga West (zwei Tore). Dazu kommen 64 Spiele in der Oberliga Westfalen (elf Tore) und elf Spiele in der Oberliga Niederrhein (vier Tore).

Dazu wurde Yildiz unter anderem in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet, wo er Erfahrungen in der U17-Bundesliga-West (22 Spiele, sechs Tore), in der U19-Bundesliga-West (40 Spiele, fünf Tore) und auch in der Uefa Youth League (sechs Einsätze) sammelte.

Transferbewegungen der SG Wattenscheid 09

Zugänge: Deniz Duran (TSG Sprockhövel), Semih Sarli (SV Schermbeck), Leonard Jegus (KFC Uerdingen U17), Gian-Luca Rexhäuser (SV Herbede), Tarik Ould Seltana, Quentin Weiß, Alexandros Dimopoulos, Leonard Jegus (alle eigene U19), Emre Yesilova (TSG Sprockhövel), Eunseok Ko (TVD Velbert)

Abgänge: Marvin Schurig (Sportfreunde Niederwenigern), Maurice Haar (Türkspor Dortmund), Niklas Lübcke (VfL Bochum II), Abid Yanik (FC Kray), Daniel Dudek (Westfalia Herne), Nico Thier (Sportfreunde Lotte), Nils da Costa Pereira (Erkenschwick), Umut Yildiz, Arda Nebi, Jeffrey Malcherek, Frederik Wiebel, Felix Casalino und Fabrizio Fili (alle Ziel unbekannt)