Der TSV Meerbusch lässt in diesen Tagen auf dem Transfermarkt nicht locker. Nach zwei Top-Verpflichtungen folgte der nächste Knaller-Transfer.

Mit Kolja Pusch, einem erfahrenen Drittliga-Profi vom MSV Duisburg, und Noah Korczowski, einem Ex-Profi mit Bundesliga-Erfahrung, der vom TVD Velbert kommt, hat der TSV Meerbursch erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Pascale Talarski, einer der Aufstiegshelden des KFC Uerdingen, bleibt in der Oberliga Niederrhein und schließt sich Meerbusch an. "Ich hatte überragende Gespräche mit Horst Riege und Christoph Peters. Ich freue mich sehr auf Meerbusch. Beim TSV kann ich auch meine Trainerscheine machen und meine erste Jugendmannschaft trainieren", berichtet der 30-Jährige, der sich aktuell mit seiner Familie an der spanischen Costa Brava befindet, gegenüber RevierSport.

Der 154-malige Regionalligaspieler und 153-fache Oberligaspieler wird die U14-Talente der Meerbuscher, die in der Leistungsklasse spielen, trainieren. Co-Trainer von Talarski ist der 17-jährige Abiturient Konstantin Schmitz. "Ein echtes Trainertalent!", schwärmt Talarski, der einst bei Rot-Weiß Oberhausen auch unter Europameister und Bundesliga-Ikone Mario Basler trainierte.

"Ich hatte viele gute Trainer. Aber ich habe natürlich auch meine eigenen Ideen. Diese und meine Erfahrung werde ich versuchen, den Jungs zu vermitteln", sagt Talarski.

Ich wünsche dem Verein und den Fans alles Gute. Ich hoffe, dass der Klub zur Ruhe kommt, seriös arbeitet und fortan nur noch sportliche Schlagzeilen schreibt. Der KFC hat ein solch großes Potenzial. Vielleicht schafft es mal die Verantwortlichen dieses auszuschöpfen Pascale Talarski

Und die Erste Mannschaft? "Da ist einiges drin. Am liebsten würde ich noch einmal aufsteigen", betont Talarski.

Warum auch nicht? Pusch, Korczowski, Talarski: Das sind schon Transfers, verbunden mit einer Ansage. "Wir freuen uns darüber. Aber da sind noch ganz andere Mannschaften mit anderen Möglichkeiten. Wir wollen eine gute und ruhige Saison spielen", tritt TSV-Sportchef Peters auf die Euphoriebremse.

Talarski, der in der vergangenen Saison 30 Spiele (vier Tore, eine Vorlage) für den KFC Uerdingen absolvierte und nun seinen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag auflöste, wünscht seinem Ex-Klub nur das Beste. Der kaufmännische Angestellte einer Entsorgungsfirma sagt: "Ich wünsche dem Verein und den Fans alles Gute. Ich hoffe, dass der Klub zur Ruhe kommt, seriös arbeitet und fortan nur noch sportliche Schlagzeilen schreibt. Der KFC hat ein solch großes Potenzial. Vielleicht schafft es mal die Verantwortlichen dieses auszuschöpfen."