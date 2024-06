Die TVD Velbert hat sich zwei Neuzugänge gesichert, muss aber einen Stammspieler der abgelaufenen Saison zum ETB Schwarz-Weiß Essen ziehen lassen.

Beim TVD Velbert herrscht mächtig Bewegung. Mit Kaan und Arda Terzi hat der Oberliga-Niederrhein-Vertreter zunächst ein Bruder-Duo als Zugänge dazugeholt.

Kaan Terzi ist ein erfahrener Oberliga-Spieler. Der 25-jährige Mittelfeldmann verzeichnete in der vergangenen Saison 2023/2024 20 Einsätze für den Mülheimer FC. In Summe stehen 92 Einsätze in der Oberliga Niederrhein und Westfalen (vier Tore).

"Mich freut es sehr, dass ich im Rahmen der sportlichen Neustrukturierung beim TVD Velbert eine Führungsrolle einnehmen kann. Hinzu kommt die Tatsache, dass ich die Entwicklung meines Bruders hautnah begleiten kann. Gemeinsam möchte ich mit dem TVD Velbert alles daran setzen, das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte Kaan Terzi.

Sein jüngerer Bruder Arda kommt aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen, mit denen er zuletzt in der U19-Bundesliga West unterwegs war. Derweil geht Jan Corsten - und zwar zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Der 23-jährige Innenverteidiger war in der abgelaufenen Saison gesetzt, absolvierte 31 Oberligaspiele (ein Tor).

"Ich hatte eigentlich noch einen Vertrag in Velbert. Als am Saisonende aber nicht klar war, ob man weiterhin in der Oberliga spielen wird, und alle Spieler gehen sollten, hat sich Damian Apfeld als Erster bei mir gemeldet. Wir hatten dann ein sehr gutes Gespräch. Wir kennen uns natürlich, da wir schon oft mit verschiedenen Vereinen gegeneinander gespielt haben. Er kannte mich auch schon aus meiner Jugendzeit beim WSV", sagte Corsten.

Und weiter: "Für den ETB sprach, dass der Uhlenkrug nicht weit von mir entfernt ist und sie eine junge und hungrige Mannschaft haben, die auch immer oben mitspielt. Ich hoffe, dass wir mindestens so eine gute Saison wie im letzten Jahr spielen werden. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und Verantwortung beim ETB übernehmen. Hoffentlich bleibe ich verletzungsfrei, denn die letzte Spielzeit lief nicht ganz so gut. Ich werde in jeder Trainingseinheit und jedem Spiel einhundert Prozent geben. Ich hoffe, dass wir dann unsere Ziele mit der Mannschaft erreichen werden."

Sein Trainer Damian Apfeld freut sich auf den Abwehrmann: "Mit Jan Corsten bekommen wir einen weiteren Top-Innenverteidiger, der uns durch seine sehr gute und aggressive Zweikampfführung noch mal in der letzten Linie verstärken wird. Hinzu kommt, dass er auch die rechte Außenverteidigerposition bekleiden kann, und uns somit mehr Flexibilität im Defensivverbund gibt. Für mich persönlich war es der zweite Versuch, Jan für mein Team zu gewinnen. Als U19-Trainer von RWE bin ich leider dabei gescheitert. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt beim ETB geklappt hat."

Corsten wurde in der Nachwuchsabteilung vom Wuppertaler SV ausgebildet und kann bereits auf 98 Oberligaspiele für den TVD Velbert, SC Düsseldorf-West und VfB Hilden zurückblicken.