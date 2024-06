Am Mittwoch, 3. Juli, 18 Uhr, testet die SSVg Velbert gegen den FC Schalke 04. RevierSport verlost in Zusammenarbeit mit der SSVg 8x2 Tickets. So seid ihr dabei.

RevierSport verlost 8x2 Stehplatzkarten für das Spiel SSVg Velbert - FC Schalke 04 am Mittwoch, 3. Juli 2024, um 18:00 Uhr. Wie das geht? Ganz einfach: 1. RevierSport bei Instagram folgen und nichts verpassen. 2. Von Dienstag, 25. Juni 2024, bis Dienstag, 2. Juli 2024, wird jeden Tag um 10 Uhr eine Quizfrage gepostet. Unter dem Post die richtige Antwort auswählen, dann seid ihr im Lostopf. 3. Teilen (Optional, ihr würdet uns eine Freude damit machen). 4. Am Tag nach dem jeweiligen Post endet die Teilnahme um 10 Uhr. Unter allen richtigen Antworten wird per Zufallsgenerator der Tagesgewinner ausgelost und via Instagram-Story bekannt gegeben. Zudem erhalten alle Tagesgewinner eine persönliche Nachricht zur Klärung weiterer Formalien. 5. Die Karten werden namentlich an der Tageskasse hinterlegt. Einfach vor dem Spiel unter Vorlage des Personalausweises abholen und dabei sein! Wir wünschen euch viel Erfolg. Wichtig: Das Spiel findet im Stadion Ratingen, Stadionring 5, 40878 Ratingen, statt! __________ Das Gewinnspiel läuft bis zum 03.07.2024 um 10:00 Uhr. Dann wird der letzte Gewinner bekannt gegeben. Der letzte Post mit der Möglichkeit, Karten zu gewinnen, geht am 02.07.2024 um 10:00 Uhr online. Die Gewinner werden aus allen teilnehmenden Personen ausgelost. Die Auslosung findet täglich statt und inkludiert alle Teilnehmer, die die richtige Antwort auf die betreffende Frage gegeben haben. Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang zu Meta und wird in keiner Weise von Meta gesponsert, unterstützt oder organisiert. Verantwortlich ist die FUNKE Medien NRW GmbH. Mitarbeiter von Funke sowie deren Angehörige und Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben, sind leider nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden bei Instagram nach Bekanntgabe der Tagessieger kontaktiert. Eine Barauszahlung kann nicht erfolgen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, zu ändern oder abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht. Rechtswidrige und anstößige Kommentare bzw. Beiträge werden gelöscht. Mit Absenden des Kommentares bzw. des Beitrags werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden sind an RevierSport zu richten. Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an RevierSport zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet. Kontakt unter: reviersport@funkesport.de Personenbezogene Daten werden von RevierSport online nur firmenintern verwendet. Des Weiteren werden persönliche Daten nicht an Dritte weitergegeben. Jeder Teilnehmer darf erneut teilnehmen - ausgenommen diejenigen, die bereits einmal gewonnen haben. Pro Person ist nur ein Gewinn möglich. Alle weiteren Einträge unter gleichem Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnort werden mit sofortiger Wirkung gelöscht. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind nicht vom Erwerb eines Produktes abhängig. SSVg Velbert - FC Schalke 04: Die offiziellen Vorverkaufsstellen Wer bei unserer Verlosung kein Glück hatte, kann sich an den offiziellen Vorverkaufsstellen Tickets kaufen: Sportdirekt GmbH, Friedrich-Ebert-Str.255, Velbert Sportplatz Am Berg, Poststr. 191, Velbert Ford Jungmann, Wilhelmstr. 30, Wülfrath (VIP-Tickets gibt es nur hier) Vereinsgaststätte Ratingen 04/19, Götschenbeck 1a, Ratingen Direkt über Schalke 04, Gelsenkirchen

