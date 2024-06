Der SV Schermbeck konnte sich zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison sichern. Der Kader des Oberligisten nimmt langsam Form an.

Der SV Schermbeck schloss die Spielzeit 2023/24 in der Oberliga Westfalen auf dem achten Tabellenrang ab. Die Weichen für die anstehende Saison werden gestellt, der Klub stellte zwei Neuzugänge vor. Damit stehen den zwölf Abgängen nun sechs Zugänge gegenüber.

Alex Fagasinski verstärkt die Mannschaft des SVS in der kommenden Spielzeit. Der 30 Jahre alte Linksverteidiger kommt vom Niederrhein-Oberligisten TVD Velbert, für den er in der abgelaufenen Saison 25 Partien absolvierte. Insgesamt kommt er auf 134 Einsätze in dieser Liga. In der Jugend spielte er bereits für die Schermbecker, bevor er in die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 gewechselt ist. Mit den Königsblauen wurde er Deutscher A-Junioren Meister. Anschließend spielte er auch für die Zweitvertretung des VfL Bochum und die SSVg Velbert.

"Es ist kein großes Geheimnis, dass ich als Trainer seit Jahren großes Interesse an Alex habe. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, ist für unser System ein wichtiger Faktor und wird uns mit seinen technischen Fähigkeiten, seiner Power und seiner Erfahrung in der nächsten Saison auf der linken Seite weiterhelfen. Alex ist hier in der Umgebung groß geworden, hat in der Jugend des SVS gespielt. Es ist eine Art nach Hause kommen und ein großer Faktor in unseren vielen Gesprächen gewesen", wird Sleiman Salha, Coach des SVS, in den Vereinsmedien zitiert.

Der zweite Neue ist ⁠Burkay Bostanci. Der 19-Jährige kommt vom Landesligisten FSV Duisburg. Dort lief das Talent sowohl für die erste Mannschaft als auch für die A-Jugend auf. In der letzten Saison schoss er 27 Tore für die U19, dazu traf er neunmal in 24 Einsätzen für die Landesliga-Mannschaft.

Zugänge des SV Schermbeck: Alexander Fagasinski (TVD Velbert), Burkay Bostanci (FSV Duisburg), Jonas Erwig-Drüppel (SSVg Velbert), Andreas Ovelhey (SpVgg Erkenschwick), Bilal Akhal (VfB Homberg), Marlon Baran Feldmann (SSV Buer II)

Abgänge des SV Schermbeck: Kevin Grund, Marcel Platzek (beide RWE II), Michael Olczyk (Viktoria Heiden), Jan Bachmann (ETB SW Essen), Veith Walde (Türkspor Dortmund), Lukas Steinrötter (Wacker Obercastrop), Samet Coskun (SV Lippstadt), Dilhan Demir (Wuppertaler SV), Semih Sarli (SG Wattenscheid), Alexander Schlüter (Karriereende), Richard Weber, Maik Habitz (beide Ziel unbekannt)