Die Sportfreunde Niederwenigern haben sich nach Marvin Schurig erneut die geballte Erfahrung ins Team geholt. Er kommt aus der Oberliga Niederrhein.

Dario Schumacher wechselt innerhalb der Oberliga Niederrhein und kehrt dem TVD Velbert den Rücken. Sein neuer Arbeitgeber: Die Sportfreunde Niederwenigern, ihres Zeichens gerade aus der Landesliga aufgestiegen.

Schumacher, ein zentraler Mittelfeldspieler, habe bereits seit einiger Zeit Kontakt zum Verein, schließlich spielt sein Schwager Jordi Barrera bereits seit drei Jahren für die Erste. "Durch Jordi kenne ich den Verein schon länger und habe bereits einige Spiele verfolgt. Unser Wunsch war es immer einmal zusammen auf dem Platz zu stehen. Dass wir das jetzt gemeinsam in der Oberliga umsetzen können, freut uns umso mehr", sagte Schumacher.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist mit seiner Vita auf den ersten Blick überqualifiziert für die Oberliga. Schließlich lief Schumacher 235-mal in der Regionalliga West auf, erzielte dabei 38 Tore und gab 42 Vorlagen. Dazu kommen 63 Spiele in der Oberliga Niederrhein (zwölf Tore). Auch in der 3. Liga stand Schumacher schon auf dem Platz. In der Saison 2012/13 lief er zehnmal für Alemannia Aachen auf.

"Nach sehr guten Gesprächen habe ich mich bewusst dafür entschieden, nächste Saison für die Sportfreunde aufzulaufen, da in den Gesprächen hervorging, was dies für ein familiärer Verein ist, wo jeder einzelne Bock hat, den Verein nach vorne zu bringen. Ich werde alles dafür tun, mit der Mannschaft und dem Verein die gesteckten Ziele in der nächsten Saison zu erreichen", sagte der 31-Jährige.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Schumacher 32 Oberligaspiele für den TVD Velbert, wobei er achtmal traf. Weitere Vereine aus seiner Vita: Alemannia Aachen, FC Schalke 04 II, Bonner SC, Rot-Weiß Oberhausen und der 1. FC Bocholt.

Nach Marvin Schurig, der von der SG Wattenscheid 09 zu den Sportfreunden gekommen ist, also der nächste große Name für Niederwenigern. Schurig soll neben seiner Rolle als Innenverteidiger auch als Co-Trainer bei der U19 einsteigen. Lernen können die jungen Spieler sicherlich genug von dem 35-Jährigen. Schurig hat nicht nur in den vergangenen vier Jahren bei der SG Wattenscheid 09 reichlich Oberliga gespielt, sondern kennt auch die Regionalliga West.

Die Feldspielerplanungen seien damit abgeschlossen, lässt der Oberligist wissen.