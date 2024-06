Die Sportfreunde Siegen haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Innenverteidiger aus der Regionalliga West geholt. Derweil geht ein Stürmer.

Die Sportfreunde Siegen haben sich mit Innenverteidiger Florian Mayer verstärkt. Der 1,90 Meter große Abwehrspezialist kommt von Regionalliga-West-Vertreter 1. FC Bocholt.

"Florian ist ein elementarer Bestandteil und zentraler Spieler für uns. Wir sind sehr froh, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten", sagte Sportfreunde-Trainer Thorsten Nehrbauer.

Mayer selbst, der "viel Vertrauen spürt", freut sich derweil auf die ersten Duelle im Leimbachstadion, Heimspielstätte der Sportfreunde: "Ich bin sehr gespannt auf die ersten Spiele im Leimbachstadion und freue mich sehr auf den Support unserer Fans."

Und weiter: "Wir haben ein sehr gutes Team. Ich freue mich, die Jungs zu treffen. Ich möchte der Mannschaft so gut es geht helfen, so viel wie möglich spielen und frei von Verletzungen bleiben."

Insgesamt 60 Einsätze in Deutschlands vierthöchster Spielklasse kann der ehemalige U20-Nationalspieler vorweisen, elf davon bestritt Mayer in der vorangegangenen Saison für den 1. FC Bocholt. Ausgebildet in den Akademien des VfL Bochum und Schalke 04, schnürte der Innenverteidiger die Schuhe ebenso für den niederländischen Traditionsclub Roda JC Kerkrade in der zweiten Liga und verteidigte für die Mönchengladbacher Zweitvertretung in der Regionalliga West.

Für die Borussen spielte er in der Saison 2016/17 überdies sechs Spiele in der UEFA Youth League (ein Tor) und durfte im folgenden Jahr auch mal in der Bundesliga ran.

Gehen wird derweil Benit Dinaj. Zehn Oberliga-Spiele absolvierte das Eigengewächs in der vergangenen Saison. Nun wurde der Vertrag des 20-Jährigen aufgelöst, "um ihm den Wechsel zu einem anderen Verein zu ermöglichen".

"Wir haben die abgelaufene Saison offen und ehrlich mit Benit analysiert und akzeptieren seinen Wunsch, in einem veränderten Umfeld einen neuen Anlauf zu nehmen. Wir sind überzeugt, dass dies die beste Lösung für beide Seiten ist und wünschen Benit für seinen weiteren Werdegang alles Gute", sagte Siegens Geschäftsführer Matthias Georg.