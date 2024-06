Der TSV Meerbusch konnte sich am letzten Spieltag der vergangenen Oberliga-Niederrhein-Saison dramatisch vor dem Abstieg retten. Mit Trainer Samir Sisic geht es auch in die nächste Saison.

Lange sah es danach aus, als würde der TSV Meerbusch in der kommenden Saison in der Landesliga Niederrhein antreten. Doch nach der Übernahme von Trainer Samir Sisic holte der TSV 16 Punkte aus den letzten acht Spielen und hielt dadurch doch noch die Klasse in der Oberliga Niederrhein.

Auch in der kommenden Saison wird Sisic in Meerbusch an der Seitenlinie stehen. Seinen etwas defensiveren Ansatz möchte er auch in der kommenden Spielzeit nicht über Bord werfen: "Ich habe nicht vor, das, was erfolgreich war, wesentlich zu verändern."

Allerdings möchte er die Offensive nicht vernachlässigen: "Wir werden offensiven Themen jetzt natürlich mehr Zeit geben. Bei nur acht ausstehenden Spielen konnte man den Schwerpunkt, bei dieser Rettungsaktion, nicht auf beides legen. Wir werden uns ausgeglichen auf beides fokussieren."

Andere Zielsetzung in der neuen Saison

In der letzten Saison zeigte sich die Oberliga Niederrhein als ein enger und ausgeglichener Wettbewerb. Sisic nennt das Beispiel des VfB Homberg, welcher mit einer Niederlage am 27. Spieltag in den Abstiegskampf abgerutscht wäre. Am Ende stand Homberg auf dem fünften Platz.

Auch deswegen möchte der Trainer in der kommenden Saison eine etwas andere Herangehensweise an die Zielsetzung finden: "Ich mag es nicht, kleine Brötchen zu backen. Aber da Erfolg und Misserfolg in dieser Liga sehr eng beieinander sind, ist das Ziel erstmal so viele Punkte wie möglich zu verschaffen", erklärt er.

Ich mag es nicht, kleine Brötchen zu backen. Samir Sisic

Somit hat er sich seiner Mannschaft das Ziel gesetzt, jedes Spiel einzeln zu betrachten und jedes Spiel gewinnen zu wollen. Über eine gewünschte Tabellenposition sprach er daher nicht.

Kaderplanung läuft wie erhofft

Auch das Thema Kaderplanung ist weiterhin präsent. Sisic zeigt sich allerdings mit den Gesprächen bisher zufrieden: "Bis auf ein, zwei Spieler, konnten wir alle halten, die wir auch halten wollten. Bei zwei steht es noch in den Sternen, ob sie bleiben."

Die Namen nannte er nicht, allerdings enthüllte er, dass die Spieler mit Vereinen aus höheren Ligen in Verbindung gebracht werden. Für den Cheftrainer ist das allerdings akzeptabel, da er viel Wert darauf legt, dass es nicht zu Liga internen Transfers kommt. Mit Abgängen in Richtung einer höheren Spielklasse kann sich Sisic abfinden.

"Die Jungs, die bei uns sind, die wollen auch da bleiben, wegen einer vernünftigen sportlichen Qualität, aber auch wegen einer Wohlfühl-Umgebung, in der wir sagen, wir haben eine gute Stimmung."

Ein paar Transfers sind zudem bereits eingetütet, allerdings noch nicht offiziell verkündet worden. In den nächsten Wochen ist also mit Neuzugängen beim TSV zu rechnen.