Dem TSV Meerbusch ist ein großer Coup gelungen. So einen Transfer tütet ein Oberligist nicht alle Tage ein.

Wir lösen den Königstransfer des TSV Meerbusch direkt zu Beginn auf: Kolja Pusch wechselt vom MSV Duisburg zum Oberliga-Niederrhein-Klub.

"Ein echter Königstransfer!", freut sich TSV-Sportchef Christoph Peters. Klar: Die Vita von Pusch kann sich sehen lassen. Der 31-Jährige absolvierte satte 185 Drittligaspiele, in denen er 24 Tore erzielte und 28 Treffer vorbereitete. Hinzu kommen 26 Einsätze in der 2. Bundesliga und auch 48 Begegnungen in der Regionalliga.

Die letzten drei Jahre stand der Mittelfeldspieler beim MSV Duisburg unter Vertrag und spielte davor auch eine Saison beim KFC Uerdingen. Und, trotzdem: Meerbuschs Vorsitzendem Peters war der gebürtige Wuppertaler Pusch nur vom Namen bekannt.

Er gibt gegenüber RevierSport eine kuriose Geschichte preis. "Vor einigen Wochen habe ich Kolja kennengelernt. Eigentlich war das ein geschäftliches Treffen. Sein Vater und er führen ein Bauunternehmen und wollten mit unserer Firma, die in der Klimakälte-Technik tätig ist, ins Geschäft kommen. Am Ende des Gesprächs fragte mich Kolja, ob denn auch die Möglichkeit bestehe beim TSV Meerbusch Fußball zu spielen. Er erwischte mich komplett auf dem falschen Fuß. Mir war bis dahin überhaupt nicht bewusst, dass mir gegenüber der MSV-Duisburg-Profi Kolja Pusch gegenübersitzt", erzählt Peters.

Die Story wird noch irrer. Peters verrät: "Als er sagte, dass er die letzten Jahre beim MSV verbrachte. Dachte ich: 'Ah, der hat beim MSV Düsseldorf gespielt und ist abgestiegen'. (lacht). Erst als das Wort Duisburg und Profis fiel, fiel auch bei mir der Groschen. Aber er ist solch ein cooler Typ. Er hat mir das Unwissen überhaupt nicht übel genommen. Ich freue mich unheimlich, dass wir solch einen starken Charakter und tollen Fußballer für den TSV Meerbusch gewinnen konnten."

Neben Pusch will der TSV in den nächsten Tagen weitere Zugänge vorstellen. Bis dato wurden nur der Duisburger Pusch, Noah Korczowski (TVD Velbert) und Bojan Potnar (VfB Hilden U19) offiziell vorgestellt.