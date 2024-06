Der TVD Velbert macht in der Oberliga Niederrhein weiter und bastelt fleißig am Kader 2024/2025. Nun wurden drei Zugänge präsentiert.

Hinter den Kulissen des TVD Velbert wird weiterhin sehr akribisch am neuen Kader für die Oberliga-Niederrhein-Saison 2024/2025 gearbeitet.

Die Verantwortlichen des TVD Velbert können dabei zwei gestandene Oberliga-Spieler präsentieren und ein Talent aus dem Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg.

Mit Ferhat Mumcu und Oben Robert Molango stößt ein Duo vom Mülheimer FC 97 zum TVD Velbert.

Molango agiert mit seiner Körpergröße von 1,90 Meter als wuchtiger Mittelstürmer und weiß, wo das Tor steht. In der Saison 2022/2023 erzielte der gebürtige Kameruner 18 Tore in der Oberliga Niederrhein für den MSV Düsseldorf. Insgesamt verzeichnet der Offensivspieler eine Erfahrung von knapp 60 Einsätzen in der Oberliga Niederrhein.

Mit Mumcu stößt ein weiterer erfahrener Oberligaspieler in den Kader des TVD Velbert. Der 27-jährige Außenbahnspieler verfügt über eine Expertise von über 100 Einsätzen in der Oberliga Niederrhein und bringt somit wichtige Erfahrungswerte in den neuformierten Kader der Dalbecksbäumer.

"Ich habe Bock auf das Projekt in Velbert und die Verantwortlichen konnten mich sofort von einem Engagement beim TVD Velbert überzeugen. Mich reizt es sehr, im Alter von 27 Jahren einer jungen und hungrigen Truppe als Führungsspieler beizuwohnen", erklärte Mumcu nach Abschluss seiner Vertragsgespräche.

Mit Linnig wechselt ein interessanter Nachwuchsmann nach Velbert-Birth. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg. In der vergangenen Saison war Linnig eine wichtige Säule innerhalb des U19-Teams der Zebras. Mit 21 Einsätzen gehörte er zum Stammpersonal der Meidericher.

Zuvor hatte Torwart Robin Offhaus seine Zusage gegeben. Und mit Beslind Fazlija (Adler Union Frintrop) wurde auch schon ein Spieler präsentiert. Damit hat das Trainergespann um Hakan Yalcinkaya und Dustin Paczulla schon einmal fünf Spieler unter Vertrag.