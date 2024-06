Transferhammer in der Bezirksliga Niederrhein 7. Da schlägt zur kommenden ein ehemaliger Nationalspieler Aserbaidschans auf.

Cihan Özkara bricht seine Zelte bei Rot Weiss Ahlen ab und wechselt innerhalb der Stadt zu Bezirksligist ASK Ahlen. Das teilte sein neuer Klub voller Stolz mit.

"Cihan bringt nicht nur eine beeindruckende Vita, sondern auch eine Menge Erfahrung und Können mit. Mit seiner Spielintelligenz und Torgefahr wird er unser Team erheblich verstärken. Wir setzen große Hoffnungen auf ihn und erwarten, dass er uns mit seinen Toren und Vorlagen viele Siege bescheren wird", sagte sein Trainer Erkan Başlarlı.

Özkara wird zusammen mit seinem Bruder Sinan für den ASK Ahlen antreten. Musa Sağculu, Vorsitzender des ASK, sagte: "Wir sind überzeugt, dass die beiden Brüder gemeinsam eine starke Leistung abliefern und unsere Bezirksligamannschaft auf ein neues Niveau heben werden. Ihre Synergie auf dem Platz wird uns sicherlich viele unvergessliche Momente bescheren."

Der ambitionierte Bezirksligist macht keinen Hehl daraus, was er mit derartigen Transfers bezwecken will. "ASK Ahlen strebt nach oben und will in der kommenden Saison für Furore sorgen. Cihan Özkara wird dabei eine zentrale Rolle spielen und wir sind stolz, ihn in unseren Reihen zu begrüßen."

Cihan Özkara, ein 32 Jahre alter Mittelstürmer, blickt auf eine lange Karriere zurück. Er spielte unter anderem für Sivasspor in der Türkei, für Preußen Münster, den SC Verl, Rot-Weiß Oberhausen und zuletzt Rot Weiss Ahlen.

Die Zahlen zu seiner beeindruckenden Vita: 108 Spiele in der Regionalliga West (27 Tore, fünf Vorlagen), 44 Spiele in der 3. Liga, (zwei Tore), 16 Spiele in der zweiten Bundesliga (kein Tor, keine Vorlage), 34 Spiele in der Süper Lig - erste Liga in der Türkei - (drei Tore, eine Vorlage), 19 Spiele im türkischen Pokal (drei Tore), 64 Spiele verteilt über die türkischen dritten Ligen (18 Tore, eine Vorlage).

Dazu kommen Einsätze im DFB-Pokal und in den U19-, und U17-Bundesligen im Westen. Zwölfmal spielte er zudem in der ersten aserbaidschanischen Liga. Für die Nationalmannschaft Aserbaidschans stand Özkara 18-mal auf dem Rasen (ein Tor).