In der Oberliga Niederrhein ist eine Entscheidung gefallen: Der TVD Velbert wird auch in der kommenden Saison 2024/2025 am Spielbetrieb teilnehmen.

Anfang Juni platzte die Oberliga-Bombe: RevierSport berichtete, dass der TVD Velbert trotz Klassenerhalts einen Oberliga-Rückzug in Erwägung zieht. Der Grund: Geldgeber und Boss Andre Grimmert sowie Sportchef Michael Kirschner ziehen sich zurück. "Das ist richtig. Aber eine finale Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Wir werden das alles jetzt besprechen", bestätigte Grimmert, langjähriger TVD-Boss und Hauptgeldgeber, gegenüber dieser Redaktion. Und nun, eine Woche nach der Grimmert-Aussage, ist die Entscheidung gefallen. "Der TVD Velbert freut sich bekanntzugeben, dass der Verein auch in der kommenden Saison in der Oberliga spielen wird. Unter der neuen Leitung von Hakan Yalçınkaya und Dustin Paczulla wird der TVD Velbert weiterhin sein Bestes geben, um seine neu gesteckten Ziele zu erreichen. Aktuell arbeitet der TVD Velbert daran, ein neues, junges und dynamisches Team zu formieren", heißt es in einer Pressemitteilung der Velberter. Paczulla, der im Gespann mit Yalcinkaya, das Trainerteam bilden wird, meinte gegenüber RevierSport: "Für mich ist das nach fünf Jahren im Verein eine Herzensangelegenheit. Wir wollten die Oberliga nicht einfach so wegschmeißen. Wir werden jetzt, auch wenn es sehr schwierig wird, versuchen einen Oberliga-Kader auf die Beine zu stellen. Unser Ziel muss es sein, junge und hungrige Spieler zu verpflichten, die heiß auf die Plattform Oberliga sind. Denn, was kann uns im schlimmsten Fall passieren? Das wäre der Abstieg in die Landesliga. Das wäre unter diesen Bedingungen keine sportliche Tragödie." Dass der Kader nahezu komplett neu aufgestellt werden muss, ist seit einigen Tagen klar. Denn Timo Brauer, Noah Korczowski und Co. werden den TVD verlassen. "Wir werden keinem Spieler Steine in den Weg legen. Alle dürfen den Verein ablösefrei verlassen. Ich werde den Jungs dabei helfen, falls sie wollen, neue Vereine zu finden. Das sind alles saubere Charaktere", erklärte der scheidende Manager Michael Kirschner.

