Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat nach einigen Zugängen und Vertragsverlängerungen die nächste Personalie geklärt.

In der Oberliga Niederrhein will der ETB Schwarz-Weiß Essen auch in der nächsten Saison eine richtig gute Rolle spielen. Nach Platz fünf und vier visieren Trainer Damian Apfeld und Co. einen Rang auf dem Treppchen an.

Und: Bis auf die Leistungsträger Samuel Addai (Sportfreunde Lotte) und Timur Mehmet Kesim (Rot-Weiß Oberhausen) konnten die "Schwatten" bis dato alle Leistungsträger halten - nun auch Niko Bosnjak.

Der 21-jährige Offensivspieler wechselte vor der abgelaufenen Saison vom TuS Bövinghausen zu den Schwarz-Weißen. Er kann auf der Außenbahn aber auch zentral eingesetzt werden.

In seinem ersten Jahr beim ETB kam er trotz einer Verletzung im Winter auf 27 Meisterschaftsspiele in der Oberliga Niederrhein und konnte dabei acht Tore für das Team vom Uhlenkrug erzielen.

Zugänge: Philipp Gutkowski (VfB Homberg), Jan Bachmann (SV Schermbeck), Christopher Stöhr (Westfalia Rhynern), Jan-Luca Bugenhagen (Cronenberger SC), Denzel Oteng Adjei (TVD Velbert), Lukas Korytowski (SV Schonnebeck), Felix Geisler (SV Sonsbeck), Nabil El-Hany (SG Schönebeck) Abgänge: Timur Mehmet Kesim (Rot-Weiß Oberhausen), Samuel Addai (Sportfreunde Lotte), Marvin Matten, David Leinweber (beide FC Kray), Clinton Emmanuel (Wacker Obercastrop), Arman Corovic, Michele Cordi, Mehmet Dalyanoglu, Bünyamin Sahin, Sekvan Rascho, Labinot Kryeziu (alle Ziel unbekannt)

Bosnjak sagt über seinen Verbleib am Uhlenkrug: "Ich habe den Verantwortlichen schon früh signalisiert, dass ich mich beim ETB sehr wohlfühle und meinen Vertrag verlängern würde. Ich möchte in der kommenden Saison gesund bleiben und fit sein. Im neuen Spieljahr will ich vorangehen und möchte das mit meinen Leistungen auf dem Platz zeigen. Persönlich nehme ich mir sehr viel vor. Ich will richtig durchstarten und Vollgas geben. Ich werde versuchen mit vielen Toren und Vorlagen unserem Spiel zu helfen. Mal schauen, für was es dann reichen wird."

Im Hinblick auf die neue Saison ist der ehemalige Schonnebecker und Krayer zuversichtlich. Bosnjak meint: "Wir bekommen einige neue Spieler und wichtig wird es sein, dass wir uns erst einmal kennenlernen. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Wir werden wieder eine sehr gute Truppe haben und wollen den maximalen Erfolg rausholen. Ich denke, wir werden in der kommenden Saison wieder eine gute Rolle spielen."

"Ich freue mich, dass Niko Bosnjak uns weiterhin erhalten bleibt. Niko musste in dieser Saison einige Rückschläge in Kauf nehmen, speziell in der Wintervorbereitung. Trotzdem hat er es auf über 25 Ligaspiele geschafft und dabei acht Tore erzielt. Wenn Niko fit ist, ist er mit seinen Qualitäten ein absoluter Topspieler, der in der Oberliga immer zweistellig treffen kann“, lobt ETB-Coach Damian Apfeld.