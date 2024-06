Die TSG Sprockhövel plant weiter fleißig für die Westfalenliga. Im offensiven Mittelfeld steht nun ein namhaft ausgebildeter Spieler zur Verfügung.

Oussama Anhari ist gerade einmal 23 Jahre alt, doch seine Vita ist schon so lang wie die von so manchem 30-Jährigen. Nun wird ein weiterer Klub hinzukommen, genauer gesagt sein Ex-Verein. Denn der offensive Mittelfeldspieler verlässt den TuS Ennepetal und schließt sich der TSG Sprockhövel an.

Bemerkenswert: Anhari, der in der vergangenen Saison 17 Oberliga-Spiele für den TuS bestritten hat (kein Tor), geht mit der TSG Sprockhövel in die Westfalenliga. Dem langjährigen Oberligisten steht nach dem letzten Tabellenplatz der Abstieg ins Haus.

Anhari wurde bei Eintracht Dortmund ausgebildet, ehe er sich im Sommer 2012 der Jugend von Borussia Dortmund anschloss. Ein Jahr später ging es zum FC Iserlohn. Es folgten die Jugend von Schalke 04 und vom MSV Duisburg, ehe er im Sommer 2020 aus der U19 der Zebras zur ersten Mannschaft der TSG Sprockhövel wechselte.

Im Sommer 2020 zog es ihn für ein Jahr zur SG Finnentrop-Bamenohl, dann zum TuS Ennepetal. Nun schlägt Anhari also wieder bei der TSG Sprockhövel auf.

Definitiv in der Oberliga Westfalen bleiben werden dagegen zwei Talente der Sportfreunde Siegen. Hassan El-Chaabi und Justin Adozi haben beim Traditionsklub langfristige Seniorenverträge erhalten, wie die SFS mitteilten.

"Wir bekommen mit Hassan und Justin zwei weitere sehr talentierte Jungs aus unserer super Jugend. Es freut mich sehr, dass wir wieder zwei Eigengewächse aus unserer Schmiede dabei haben werden", sagte Siegens Trainer Thorsten Nehrbauer. "Wenn sie weiterhin so intensiv alles aufnehmen wie bislang, können sie vom Trainerteam und den erfahrenen Jungs in der Mannschaft noch sehr viel mitnehmen und eine sehr gute Option für uns sein."

El Chaabi (18) ist ein 1,85 Meter großer Angreifer, der als Mittelstürmer, hängende Spitze oder Zehner spielen kann. Auch der 18-jährige Adozi ist Mittelstürmer, mit 1,90 Metern aber noch einmal etwas größer.

"Wir sind sehr glücklich, dass wieder zwei unserer Jungs den Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft geschafft haben. Je mehr Spieler den Sprung schaffen, umso größer ist der Erfolg des gesamten Vereins. Dafür arbeiten wir jeden Tag unermüdlich. Hassan, der bereits mehrere Jahrgänge bei den Sportfreunden durchlaufen ist, und Justin sind hochtalentiert", sagte Siegens Sportlicher Leiter Luca D’Aloia.