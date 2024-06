Der ETB Schwarz-Weiß Essen baut weiter auf die Dienste seines Eigengewächses Christian Gojani. Der 19-Jährige hatte bisher viel Pech.

Nächster Anlauf für Christian Gojani: Der 19 Jahre alte Defensivmann war beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen bisher wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Nun hat er einen neuen Vertrag unterzeichnet und will wieder angreifen.

"Nach zwei Kreuzbandrissen in der U19 haben wir unserem Eigengewächs im letzten Jahr die Chance gegeben, in dieser Saison im Herrenbereich anzukommen und wollten ihn im Laufe der Saison heranführen. Leider hat Christian aber vor kurzem wieder einen Rückschlag erlitten. Wir wollten ihn aber nicht hängen lassen, sondern eine Perspektive bieten. Wir werden ihn dabei unterstützen, seine Leidenszeit endlich hinter sich zu lassen", sagte ETB-Coach Damian Apfeld.

Gojani startete nach einem Kreuzbandriss im Training verletzt in die abgelaufene Saison, absolvierte letztlich kein Oberliga-Spiel. Das soll sich nun ändern.

"Ich bin überaus glücklich, dass trotz meiner Verletzung, durch die ich gefühlt keine Rolle in der letzten Saison gespielt habe, weiterhin vom Verein und dem Trainerstab Vertrauen in mich gesetzt wird. Ich hatte in der ganzen Zeit immer viele Gespräche mit den Verantwortlichen und kam mit der Mannschaft super klar. Ich freue mich jetzt einfach auf die nächste Spielzeit und hoffe, dass mein Knie dann hält und ich der Mannschaft helfen kann. Ich bin guter Dinge, dass wir eine mindestens genauso erfolgreiche Saison wie jetzt spielen. Hoffentlich wird sie noch besser für uns", sagte Gojani, der seit dem Jahr 2019 am Uhlenkrug spielt.

Am Dienstag, 4. Juni, hatte der ETB bereits die Verlängerung mit Regisseur und Spielmacher Guiliano Zimmerling bekanntgegeben. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kam 2022 aus der U19 von Rot-Weiss Essen zum Uhlenkrug und geht somit nun in seine dritte Saison bei den Schwarz-Weißen. Seit seinem Wechsel vor zwei Jahren zum DFB-Pokalsieger von 1959 ist er Stammspieler bei den "Schwatten". Zudem gab der ETB die Verpflichtung von Nabil El-Hany (SG Schönebeck) offiziell bekannt.