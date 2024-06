Der ETB Schwarz-Weiß Essen konnte eine wichtige Personalentscheidung klären. Und die Nachrichten sind positiv.

Große Freude am Uhlenkrug: Die Verantwortlichen vom ETB Schwarz-Weiß Essen sind sehr froh, dass ihr Regisseur und Spielmacher Guiliano Zimmerling weiterhin die Fäden im ETB-Mittelfeld ziehen wird.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler kam 2022 aus der U19 von Rot-Weiss Essen zum Uhlenkrug und geht somit nun in seine dritte Saison bei den Schwarz-Weißen. Seit seinem Wechsel vor zwei Jahren zum DFB-Pokalsieger von 1959 ist er Stammspieler bei den "Schwatten".

Zimmerling bestritt in den letzten beiden Spielzeiten 67 Meisterschaftsspiele für das Team vom Uhlenkrug in der Oberliga Niederrhein, in denen er zehn Treffer erzielen konnte. Zusätzlich lief er in diesem Jahr für Calcio Berlin in der Baller League auf. Er betreibt die Guiliano-Zimmerling-Fußballschule, in der er Individual- und Gruppentrainings für Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 18 Jahren anbietet.

"Aller guten Dinge sind drei. Ich will in der nächsten Spielzeit als Führungsspieler beim ETB vorangehen. Ich erhoffe mir, für die Mannschaft und mich, den maximalen Erfolg", erklärt Zimmerling, der in der abgelaufenen Saison, in der der ETB Vierter wurde, in 29 Spielen zwei Treffer erzielte und zehn weitere Tore vorbereitete.

ETB-Trainer Damian Apfeld freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit seinem Mittelfeld-Strategen: "Es freut mich sehr, dass Guiliano Zimmerling den Weg mit uns weitergehen wird. Ist Guiliano in Topform, dann ist er in unserer Liga ein absoluter Unterschiedsspieler auf seiner Position. Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen und somit hat er noch einen spannenden Weg vor sich, wenn er bereit ist, weiterhin alles dafür zu tun."

ETB SW Essen: El-Hany-Transfer perfekt

Zudem gab der ETB die Verpflichtung von Nabil El-Hany (SG Schönebeck) - RevierSport berichtete - offiziell bekannt. In der abgelaufenen Landesliga-Saison konnte das 20-jährige Sturm-Talent in 31 Spielen 17 Treffer für sein Team erzielen. El-Hany ist Lehramtsstudent für die Fächer Sport und Sozialwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen.

"Ich fühle mich bereit, den nächsten Schritt zu machen und in die Oberliga zu gehen. Ich mag den Verein ETB Schwarz-Weiß Essen sehr und habe bereits in der Jugend dort gespielt. Es hat mir beim ETB immer gut gefallen und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Ich bin richtig heiß auf die nächste Saison. Ich wünsche mir, dass ich dem Verein helfen kann oben mit anzugreifen und freue mich schon auf die neue Spielzeit", sagt El-Hany.