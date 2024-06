Es geht Schlag auf Schlag beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Am Dienstagmorgen gab es den nächsten Neuzugang am Uhlenkrug.

Jan Bugenhagen wird zur kommenden Saison das Trikot des Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen tragen. Der 21-jährige gebürtige Wuppertaler kommt vom Landesligisten Cronenberger SC. Er kommt am liebsten auf der rechten Außenbahn zum Einsatz.

Bugenhagen absolvierte als U19-Spieler vier Oberligaspiele für die SSVg Velbert. Danach ging er sechs Monate nach Amerika und spielte in Ohio für Rio Red Storm. Nach seiner Rückkehr aus den USA schloss er sich im Januar 2023 dem damaligen Oberligisten Cronenberger SC an und zog sich im ersten Rückrundenspiel einen Kreuzbandriss zu. Nachdem er seine Verletzung auskuriert hatte, kam Bugenhagen in dieser Saison auf 18 Spiele in der Landesliga, in denen ihm drei Tore gelangen. Er studiert Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.

"Ich habe mich nach meiner Verletzung voll reingehängt, um wieder den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Ich bin umso glücklicher, dass es jetzt geklappt hat und habe hohe Erwartungen an die nächste Saison", kommentierte der 21-Jährige seinen Wechsel an den Essener Uhlenkrug.

Und weiter: "Ich hoffe natürlich, dass es eine erfolgreiche Spielzeit wird und ich mich fußballerisch und menschlich beim ETB weiterentwickeln kann. Was ich auch glaube, denn ich habe das Team kennengelernt. Die Jungs sind total nett, haben mich gut aufgenommen und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich hatte auch gute Gespräche mit Damian Apfeld. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison und bin bereit, für den ETB alles zu geben."

Auch Apfeld freute sich über seinen neuen Schützling: "Mit Jan Bugenhagen bekommen wir einen jungen und entwicklungsfähigen Spieler. Nach seinem Kreuzbandriss konnte er in der Rückrunde wieder Fuß fassen. Wir werden ihn jetzt mit unserem Trainerteam dabei unterstützen, dass er sich bei uns weiterentwickeln wird und dann mit Geduld und viel Fleiß eine gute Rolle bei uns einnehmen kann."