Nach neun U19-Spielern und einem Routinier hat die U21 des VfL Bochum nun einen Spieler dazugewonnen, der in der Vergangenheit schon viele Jahre für den VfL aktiv war.

Nach und nach stellt der VfL Bochum seinen U21-Kader vor, der neu gegründet in der kommenden Saison in der Oberliga Westfalen an den Start gehen wird.

Coach wird Heiko Butscher sein und die Voraussetzungen waren klar. Jung soll die Mannschaft sein, auch eine Art Auffangbecken für die U19-Spieler, die es nicht sofort nach oben schaffen. Zudem ist Lokalkolorit wichtig, wenn machbar, sollen Spieler aus Bochum und der Umgebung kommen oder hier schon einmal gespielt haben.

Wie Lars Holtkamp, der am Sonntag als Kadermitglied präsentiert wurde. Holtkamp ist gebürtiger Bochumer und hat von der U10 bis zu den Profis sämtliche Stationen beim VfL durchlaufen. Mit der U17 und der U19 feierte Holtkamp jeweils den Sieg im Westfalenpokal. 2020 kam er im DFB-Pokal einmal für die Lizenzmannschaft zum Einsatz.

„Mit Lars begrüßen wir einen weiteren Rückkehrer und waschechten Bochumer Jungen, den ich noch aus unserer gemeinsamen Zeit im Talentwerk sehr gut kenne“, freut sich Max Kögel, Sportlicher Leiter des Übergangsbereichs. „In Sachen Führung und fußballerischer Qualität ist er ein absoluter Gewinn für unsere U21.“

Holtkamp kam zuletzt in der Regionalliga West für den Wuppertaler SV und den SV Lippstadt im Einsatz, zwischendurch war er noch für den Bonner SC aktiv. Nun die Rückkehr nach Bochum und die Vorfreude. „Ich bin sehr glücklich, wieder zurück beim VfL und von Beginn an Teil dieses neuen Projekts zu sein. Ich freue mich darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und mit den Jungs eine sportlich erfolgreiche Zeit zu haben.“

Zuvor wurde schon bekannt, dass die U19-Akteure Hugo Rölleke (Tor), Außenverteidiger Luca Bernsdorf, Defensivallrounder Jan Nzeba-Bost, Innenverteidiger Niko Božičković, die defensiven Mittelfeldspieler Jean-Philippe Njike Nana und Luca Erdelkamp sowie Außenstürmer Divine Boafo und der offensive Mittelfeldspieler Cedric Zajkowski in der neuen U21 im Kader stehen. Als Routinier wurde Dennis Grote verpflichtet. Der 37-Jährige soll auf dem Platz eine Führungsrolle übernehmen, sich zudem für das Scouting von der U21 bis U16 verantwortlich fühlen.