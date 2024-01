Die SG Wattenscheid treibt den großen Kaderumbau voran. Jetzt gab es die 14. Transferbewegung im Winter.

Bei der SG Wattenscheid herrscht in diesen Tagen hektische Betriebsamkeit. Es geht fast zum wie im Taubenschlag. Denn der Traditionsverein, Letzter in der Oberliga Westfalen, baut seinen Kader im Winter im XXL-Verfahren um.

Neun Abgänge sind bereits zu verzeichnen, nun wurde der fünfte Zugang vorgestellt. David Loheider kommt zur Lorheide. Der 32-jährige Stürmer spielte bis zum Sommer für die Hammer Spvg, seitdem ist er vereinslos.

Zuvor lief er auch schon für Rot-Weiß Oberhausen, den SC Wiedenbrück oder Schalke auf, wo er in der Jugend ausgebildet wurde. Nun soll er helfen, die SG Wattenscheid zum Klassenerhalt zu schießen.

Nach seiner Unterschrift erklärte er: "Maurice Haar (auch ein Winterzugang, Anmerkung der Redaktion) hatte gesehen, dass ich mich weiter fit halte und den Kontakt hergestellt. Da der Verein noch einen Stürmer gesucht hat, haben wir uns darauf verständigt, dass ich mal ein paar Tage mittrainiere (RS berichtete). Jetzt bin ich überglücklich, dass ich zum Verein gehöre. Ich bin ein Kind der 90er und des Ruhrgebiets. Wattenscheid ist für mich ein Traditionsverein mit einer riesen Wucht. Ich verbinde mit dem Verein nur positive Erinnerungen. Daher bin ich jetzt sehr stolz, ein Teil davon zu sein.“

David Loheider erfüllt die Voraussetzung für eine Position, die wir so im Kader noch nicht haben Hartmut Fahnenstich

Und SGW-Sportvorstand Hartmut Fahnenstich hat ein gutes Gefühl bei seinem routinierten Zugang: „David Loheider erfüllt die Voraussetzung für eine Position, die wir so im Kader noch nicht haben. Ein großer, zentraler Mittelstürmer, der Bälle halten und verteilen kann. Wenn sich die Laufwege dann eingespielt haben, hoffe ich, dass wir so mehr Tore erzielen können als in der bisher laufenden Saison. Das wird ein Faktor sein, zusammen mit den teils neuen Spielern in der Offensive nochmal ganz andere Varianten zu eröffnen. Daher bin ich froh, dass wir ihn verpflichten konnten, was sicherlich, wenn er noch in einem Verein gespielt hätte, schwierig geworden wäre. Ich wollte ihn vor einigen Jahren zusammen mit Farat Toku schon einmal holen, aber damals war es einfach utopisch. Ein guter Junge mit einem guten Charakter, der sich hier wohlfühlt und auch von der Mannschaft gut aufgenommen wurde. Sein Einsatz in der zweiten Hälfte gegen Kleve hat schon gute Ansätze gezeigt.“

Die Wintertransfer der SG Wattenscheid 09 in der Übersicht

Zugänge: Umut Yildiz (TuS Bövinghausen), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Nico Thier (TuS Bövinghausen) Niklas Lübcke (TuS Bövinghausen), David Loheider (vereinslos)

Abgänge: Nico Lucas (ETB SW Essen), Lars Holm, Ahmed Kulalic, Martins Williams, Karoj Sindi, Blerton Muharremi, und Yutaro Ichimura (alle unbekannt), Marco Cirillo, Gianluca Cirillo (Solingen-Wald 03)