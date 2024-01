SG Wattenscheid: Ehemaliges Sturm-Juwel des FC Schalke 04 ist im Training

Die SG Wattenscheid 09 hat sich auf der Suche nach Verstärkungen an einen nahezu schon vergessenen Stürmer erinnert.

Bei der SG Wattenscheid 09, dem Tabellenschlusslicht der Oberliga Westfalen, kam es in der laufenden Winter-Transferperiode zu einem regen Stühlerücken. Und dieses ist noch nicht beendet.

Nach den Zugängen von Umut Yildiz (TuS Bövinghausen), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Nico Thier (TuS Bövinghausen) und Niklas Lübcke (TuS Bövinghausen) sowie den Abgängen von Nico Lucas (ETB SW Essen), Lars Holm, Ahmed Kulalic, Martins Williams, Karoj Sindi, Blerton Muharremi, und Yutaro Ichimura (alle unbekannt), Marco Cirillo sowie Gianluca Cirillo (beide Solingen-Wald 03) will die SGW noch einmal seine bisher harmlose - 14 Tore in 15 Begegnungen - Offensive verstärken.

Und hier kommt plötzlich David Loheider ins Spiel. Der 32-jährige Angreifer, der zwischen 2004 und 2012 in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 spielte und als Riesen-Sturmtalent galt, trainiert bei der SG Wattenscheid 09 mit und will sich Trainer Engin Yavuzaslan für einen Vertrag empfehlen.

Zuletzt war der Familienvater, dessen Tochter großer Fan von Rot-Weiss Essen und Loheider von Schalke ist, oft verletzt und kam im Spieljahr 2023 gerade einmal auf 20 Einsatzminuten. "Das war sportlich gesehen echt ein Jahr zum Vergessen. Es kann 2024 nur besser werden. Ich habe mich zuletzt wieder fit gemacht und bin heiß auf Fußball. Mal schauen, was das Jahr für mich bringt", sagt Loheider gegenüber RevierSport.

David Loheider könnte nach 20 Jahren nach Wattenscheid zurückkehren

Loheider hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. In der Jugend spielte er für die Spielvereinigung Erkenschwick (1997 bis 2001), SF Stuckenbusch (2001- 2003) und, wie beschrieben, den FC Schalke 04 (2004 - 2012). Es folgte ein Abstecher zur SG Wattenscheid 09 in der Saison 2003/2004. Fünfmal lief er für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf, schoss ein Tor, achtmal für die U16 des DFB, und erzielte fünf Treffer.

Im Seniorenbereich spielte er für die Schalker U23-Mannschaft, Rot-Weiß Oberhausen, Goslarer SC, SV Wilhelmshaven und SV Rödinghausen in der Regionalliga. In 86 Einsätzen war er 20 Mal erfolgreich. Später spielte er unterklassig in der Westfalenliga und Oberliga für Klubs wie Hammer Spielvereinigung, TuS Bövinghausen, Lüner SV und TuS Haltern. Gut möglich, dass demnächst die SG Wattenscheid 09 hinzukommt - es wäre eine Rückkehr an die Lohrheide nach rund 20 Jahren.