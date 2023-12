Oberliga NR: Mülheim überrascht in Kleve - Schonnebeck siegt, Nettetal und Baumberg auch

In der Oberliga Niederrhein stand an diesem Wochenende der 18. Spieltag auf dem Programm. Nach diesem gehen die Mannschaften bis Februar 2024 in die Winterpause.

Am Freitagabend machten der SV Straelen und ETB Schwarz-Weiß Essen den Anfang und läuteten den 18. Spieltag in der Oberliga Niederrhein ein.

Der Regionalliga-Absteiger siegte mit 2:0 gegen den Gast aus dem Essener Süden. "Wir haben jetzt in den letzten vier Spielen die maximale Punktzahl geholt und dafür muss ich meinen Jungs ein Kompliment machen", freute sich Sunay Acar, Trainer des SV Straelen, über die Aussichten im neuen Jahr.

Wir gehen jetzt in den verdienten Urlaub und versuchen, im neuen Jahr genau so weiterzumachen, wie wir jetzt aufgehört haben", blickt eAcar voraus. Der Wiederaufstieg in die Regionalliga West ist im neuen Jahr noch absolut in Reichweite.

Auf Platz eins und damit dem einzigen Aufstiegsrang in der Oberliga Niederrhein stehen aktuell die Sportfreunde Baumberg. Warum die Monheimer auf dem Platz an der Sonne überwintern, untermauerten sie auch am 18. Spieltag.

Am Samstag siegten die Sportfreunde mit 4:0 beim SV Sonsbeck und gehen nach 18 Spielen mit satten 42 Punkten in die Pause. Fünf Zähler dahinter liegt Germania Ratingen 04/19. Die Ratinger gewannen am Freitag mit 3:1 bei der TVD Velbert.

Tief durchatmen durfte der Mülheimer FC 97 vor der Winterpause. Der Aufsteiger überraschte beim 1. FC Kleve und feierte nach zuvor fünf sieglosen Spielen - ein Remis, vier Niederlagen - unter Neu-Trainer Engin Tuncay den ersten Dreier. Mit 3:1 gewann der MFC in Kleve.

Einen Sieg feierten auch die Spielvereinigung Schonnebeck und der SC Union Nettetal. Essen-Schonnebeck gewann beim SC St. Tönis mit 2:1 und Nettetal bezwang daheim den TSV Meerbusch mit 1:0. Nico Zitzen erzielte nach 32 Minuten das Tor des Tages. Als Sieger ging auch der KFC Uerdingen hervor. Pascale Talarski (53.) und Justin Klein (78.) schossen die Siegtore gegen den VfB Homberg. Andres Dimas konnte in der Nachspielzeit nur noch auf 1:2 verkürzen.

Keine Tore gab es indes bei der Begegnung zwischen dem VfB Hilden und Adler Union Frintrop.

Am Sonntag (17. Dezember, 14.15 Uhr) steht noch das Duell zwischen den Sportfreunden Hamborn und dem FC Büderich auf dem Programm.