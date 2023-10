Oberliga Niederrhein: Erste Niederlage für die Sportfreunde Baumberg - das ist der Grund

Die Sportfreunde Baumberg sind nach zehn Spieltagen in der Oberliga Niederrhein weiterhin auf Erfolgskurs. Trotz der ersten Pleite, die erklärbar ist.

Besser hätte es für die Sportfreunde Baumberg fast nicht laufen können. In der Oberliga Niederrhein steht die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi an der Tabellenspitze.

Und das trotz der ersten kleinen Mini-Ergebniskrise nach dem Traumstart. Aus den letzten vier Partien gab es nur einen Dreier, zudem am letzten Wochenende mit dem 1:3 beim 1. FC Kleve die erste Niederlage.

Da es vorher aber perfekt lief, kann Trainer El Halimi weiter von einem gelungenen Auftakt reden. "Wir haben definitiv nicht damit gerechnet, dass wir so einen Sahne-Start erwischen”, erklärt El Halimi. “Wir wollten einen besseren Tabellenplatz als letztes Jahr erreichen. Da sind wir auf einem guten Weg.” Die vergangene Saison haben die Baumberger auf dem neunten Tabellenplatz abgeschlossen.

Warum es in dieser Saison bisher besser läuft, erklärt der 47-Jährige so: “Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Die Mannschaft hatten wir zum Großteil schon zusammen. Zudem gab es wenig Verletzte. In den letzten zwei, drei Jahren haben wir uns stetig weiterentwickelt. Wir ernten jetzt das, was wir in den vergangenen Jahren gesät haben.”

In der Sommerpause gab es nur wenig Neuzugänge, das sei ein großer Vorteil für die Mannschaft. “Die Mannschaft ist eingespielt. Viele Spieler spielen seit zwei, drei Jahren zusammen. Die Jungs wissen, was sie auf dem Feld und im Training zu tun haben und auch, was sie von ihren Mitspielern erwarten können”, weiß El Halimi.

Mit 27 erzielten Toren stellen die SF Baumberg die stärkste Offensive der Liga. Ein großen Anteil daran hat der Kapitän Robin Hömig. Der Top-Torschütze der Liga konnte zehn Mal treffen. Sein Trainer weiß die Qualität des 31-Jährigen zu schätzen. “Robin Hömig hat eine überragende Technik und einen klasse Abschluss. Viele Chancen braucht er für ein Tor nicht.”

Wir mussten also gezwungenermaßen fünf Mal rotieren und ohne Führungsspieler in das Spiel gehen Salah El Halimi

Hömig gehörte am Sonntag, aufgrund einer Krankheit, nicht zum Kader der Baumberger. Er war nicht der einzige Akteur, der ausfiel. “In Kleve haben uns plötzlich vier Stammspieler aus der Offensive gefehlt. Auch in der Abwehr hatten wir einen Ausfall. Wir mussten also gezwungenermaßen fünf Mal rotieren und ohne Führungsspieler in das Spiel gehen.”

Das machte sich im Spielverlauf bemerkbar. Die Mannschaft von El Halimi musste sich das erste Mal in dieser Saison geschlagen geben. Die Baumberger verloren beim 1. FC Kleve mit 1:3. “Wir sind gut in die Partie gestartet. Im Laufe der Begegnung haben wir dann aber kopflos gespielt und die Orientierung verloren”, analysiert EL Halimi.

Am kommenden Samstag (16 Uhr) steht für die Baumberger ein Topspiel an. Der Tabellenzweite aus Ratingen ist zu Gast. Durch einen Sieg der Ratinger könnten die Sportfreunde Baumberg die Tabellenführung verlieren. Trotzdem ist es für El Halimi ein normale Liga-Begegnung. “Auf das Spiel bereiten wir uns ganz normal vor. Wir hoffen, dass die Personaldecke dann besser aussieht. Ich denke, dass wir gute 90 Minuten sehen werden, die am Ende hoffentlich erfolgreich für uns ausgehen.”