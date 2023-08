KFC Uerdingen: Dieser erfahrene Regionalliga-Spieler könnte noch kommen

Beim KFC Uerdingen könnte kurz vor dem Ende der Transferphase noch etwas passieren. Ein alter Bekannter von Trainer Marcus John gilt als Kandidat.

Der KFC Uerdingen scheint allmählich in Fahrt zu kommen. Beim 3:0 gegen die Sportfreunde Hamborn am vergangenen Wochenende feierten die Krefelder den ersten Saisonsieg und wendeten einen Fehlstart ab.

Sportchef und Trainer Marcus John hofft, dass der Erfolg eine brustlösende Wirkung für sein neu zusammengestelltes Team hat. Im Sommer gab es bekanntlich einen großen Umbruch an der Grotenburg. Zahlreiche neue Spieler kamen, zahlreiche Spieler verließen den Verein nach der unbefriedigenden Vorsaison.

Doch noch sind die Planungen nicht vollends abgeschlossen. Der KFC sucht noch nach einem erfahrenen Mann fürs defensive Mittelfeld - und könnte den nun gefunden haben.

So gilt Fabio Ribeiro als Kandidat in Uerdingen. Der 33-Jährige löste seinen Vertrag beim Regionalligisten 1. FC Bocholt am Montag auf. John kennt ihn bereits aus gemeinsamen Zeiten in Bocholt und beim SV Straelen.

Fix ist ein Wechsel der Deutsch-Portugiesen, der zuletzt verletzt war, allerdings nicht, wie John auf Nachfrage erklärt. Mit einer Entscheidung ist nicht vor Dienstagabend zu rechnen.

Aus dem Interesse des KFC an dem 133-fachen Regionalliga-Spieler macht John keinen Hehl. "Es wäre eine sehr gute Verpflichtung für uns. Fabio ist sehr erfahren und weiß, was ich von Spielern auf seiner Position fordere. Er passt zu unserem Anforderungsprofil."

Zudem könnte der KFC vor dem Wechselstopp auch noch ein junges Talent in seinen Reihen begrüßen. Auch hier stehen finale Gespräche noch aus. Möglich scheint aber auch, dass sich das Gesicht des Kaders nicht mehr verändert.

Bis zum nächsten Oberliga-Spiel beim SC St. Tönis am Sonntag (17 Uhr, RS-Liveticker) wird jedenfalls Gewissheit herrschen. Zuvor steht noch das Erstrunden-Duell im Niederrheinpokal beim SSV Grefrath an (Mittwoch, 19 Uhr, RS-Liveticker).

Der KFC geht als klarer Favorit in die Partie beim Bezirksligisten. Das soll die Mannschaft aber nicht zum Leichtsinn verleiten, betont der Trainer. "Ich lege großen Wert auf den Pokal, von daher werden wir mit aller gebotenen Seriosität ins Spiel gehen", so John.

Großartig rotieren möchte der 49-Jährige nicht. Dennoch wird er einige Wechsel vornehmen müssen, da die Uerdinger von Personalsorgen geplagt werden. "Wir werden trotzdem eine gute Elf auf dem Platz haben", sagt John.