Rot-Weiss Essen hat eine weitere offene Personalie geklärt. Nils Kaiser bleibt über die Saison hinaus an der Hafenstraße.

Rot-Weiss Essen hat eine der letzten offenen Personalien geklärt. Nils Kaiser hat seinen Vertrag an der Hafenstraße für die kommende Saison verlängert. Somit ist lediglich die Vertragsfrage bei Sascha Voelcke noch unbeantwortet, dessen Arbeitspapier zum 30. Juni ausläuft.

Dabei erwischte Kaiser einen denkbar ungünstigen Start in die Saison 2023/24. Der Mittelfeldspieler, der 2020 aus Meerbusch in die Essener U19 wechselte, wollte nach seiner Leihe in die Regionalliga West zum SC Wiedenbrück einen neuen Anlauf an der Hafenstraße nehmen und wusste mit seinen Leistungen in der Vorbereitung durchaus zu überzeugen - bis ihn ein Innenbandriss im Knie ausbremste.

So war er von vorneherein hintendran und musste bis zum 10. Spieltag warten, um sein Debüt in der 3. Liga feiern zu können. In der Hinrunde wurde Kaiser in der Liga lediglich als Joker eingesetzt, doch in der Rückrunde kämpfte er sich zu immer regelmäßigeren Spielzeiten. Am 24. Spieltag, im Spie gegen den SC Freiburg II schoss er in der 89. Minute sein umjubeltes erstes Drittliga-Tor zum 3:3, das Moussa Doumbouya nur zwei Minuten später per Strafstoß zum 4:3 vergoldete.

Gesetzt im Schlussspurt

Anschließend stand Kaiser in der Liga - mit Ausnahme des 1:1 in Verl - immer auf dem Platz - und in der Schlussphase auch stets in der Startelf. Am 32. Spieltag schlüpfte er in die Rolle des Aushilfs-Rechtsverteidigers, weil sowohl Andreas Wiegel als auch Eric Voufack ausfielen. Der 22-Jährige machte seine Sache beim 4:1 über Duisburg gut und durfte in den letzten acht Saisonspielen jeweils beginnen.

Entsprechend betonte auch Essens Direktor Profifußball Marcus Steegmann "Nils hat sich seine Vertragsverlängerung mehr als verdient. Er hat in den letzten Spielen gezeigt, wie wertvoll er mit seiner Flexibilität und seinen spielerischen Qualitäten für unsere Mannschaft sein kann. Zudem gibt er in jedem Training Vollgas, bringt einen tadellosen Charakter mit und erfüllt darüber hinaus noch die U23-Regelung." Jene Regelung besagt, dass in jedem Drittliga-Spiel mindestens vier Spieler pro Mannschaft im Kader stehen müssen, die zum 1. Juli noch nicht das 23. Lebensjahr vollendet haben und für den DFB spielberechtigt sind.

"Die letzte Saison hat mit meiner Verletzung für mich sehr unglücklich begonnen. Ich bin aber drangeblieben, habe meine Chance bekommen und gezeigt, dass ich der Mannschaft helfen kann", resümierte Kaiser. "Ich bin glücklich, dass ich weiter das Vertrauen bekomme und freue mich auf die nächste Saison mit RWE an der Hafenstraße."

Die Kadersituation bei RWE in der Übersicht

Vertrag bis 2025: Mustafa Kourouma, Moussa Doumbouya, Felix Wienand, Eric Voufack, Aaron Manu, Lucas Brumme, José-Enrique Rios Alonso, Jakob Golz, Vinko Sapina, Thomas Eisfeld, Andreas Wiegel, Nils Kaiser, Ole Springer, Ekin Celebi, Ben Heuser, Gianluca Swajkowski

Vertrag bis 2026: Leonardo Vonic, Torben Müsel, Tom Moustier, Ramien Safi (Vertragslaufzeit wurde vom Verein nicht kommuniziert)

Zugänge: Ben Heuser (nach Leihe zum FC Cosmos), Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (FC Schalke 04 II)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Felix Götze (SC Paderborn), Fabian Rüth, Björn Rother, Isaiah Young, Sandro Plechaty, Ron Berlinski , Cedric Harenbrock (alle unbekannt)

Nach auslaufendem Vertrag noch offen: Sascha Voelcke