Die Nummer eins, Stefan Drljaca, der SG Dynamo Dresden wechselt von der 3. Liga in die 1. Bundesliga.

Dynamo Dresden hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Liga verpflichtet. Die Sachsen nahmen am Dienstag Torwart Tim Schreiber unter Vertrag, der aus der Jugend des SC Borea stammt.

Zuletzt stand Schreiber bei RB Leipzig unter Vertrag, war aber an den 1. FC Saarbrücken verliehen. Der Torhüter kommt von Dynamo Dresden zum VfB und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Die Verträge der bisherigen drei Torhüter - Kevin Broll, Stefan Drljaca und Daniel Mesenhöler - laufen allesamt aus. Und klar ist mittlerweile, dass Mesenhöler seinen Vertrag verlängert hat - und Drljaca, die bisherige Nummer eins, in die Bundesliga wechselt.

Drljaca spielt ab sofort für den VfB Stuttgart. Der 25-Jährige komplettiert das Torhüter-Team der Profimannschaft um Alexander Nübel, Fabian Bredlow und Dennis Seimen.

Ich freue mich riesig, hier zu sein. Der VfB ist ein toller Verein mit unglaublichen Fans, die Mannschaft hat eine überragende Saison gespielt. Nach der Sommerpause möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns im Torhüterteam zu Höchstleistungen pushen und mit dem VfB eine erfolgreiche Saison spielen Stefan Drljaca

Der 1,92 Meter große, 25 Jahre alte Drljaca bringt die Erfahrung von 69 Spielen in der 3. Liga sowie 49 Regionalliga-Partien mit zum VfB.

Drljaca wuchs im Saarland auf und spielte im Juniorenbereich zunächst beim FC Homburg und der SV Elversberg. 2016 wechselte er im Alter von 17 Jahren in den Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim. Dort kam er parallel zu seinen Einsätzen in der A-Junioren Bundesliga in der Saison 2017/2018 auch zu seinem ersten Regionalliga-Einsatz bei der TSG Hoffenheim II. 2020 wechselte Stefan Drljaca von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund, wo er beim BVB II zum Einsatz kam und mit der Mannschaft im Sommer 2021 als Meister in die 3. Liga aufstieg.

Nach einer Drittligasaison in Dortmund schloss er sich im Sommer 2022 Dynamo Dresden an, wo er weitere 54 Drittligaspiele absolvierte.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ergänzt: "Aufgrund der Teilnahme an der Champions League und des Aufstiegs unserer U21 in die 3. Liga ist es besonders wichtig, dass wir für die neue Saison auf ein qualitativ und quantitativ starkes Torhüter-Team bauen können. Stefan Drljaca bringt alle Voraussetzungen mit, um sich schnell bei uns zurecht zu finden und ein wichtiger Bestandteil unserer Torhütergruppe zu werden. Wir freuen uns, dass sich Stefan für einen Wechsel zu uns entschieden hat, und wünschen ihm einen guten Start beim VfB."