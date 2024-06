Die SpVgg Greuther Fürth hat sich mit einem variablen Offensivspieler verstärkt. Derweil vermeldet Eintracht Braunschweig, dass ein Dauerbrenner bleibt.

Roberto Massimo ab sofort nicht mehr für den VfB Stuttgart, sondern schließt sich Zweitligist Greuther Fürth an. Er kommt ablösefrei, teilte das Kleeblatt mit.

"Roberto ist ein spannender Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung sammeln konnte. In der letzten Saison war er Teil eines Stuttgarter Teams, das sich für die Champions League qualifizierte. Wir freuen uns sehr auf Roberto, der sehr motiviert ist und auch menschlich sehr gut zu unserer Philosophie passen wird", sagte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

Sein Profi-Debüt gab Massimo mit 17 Jahren für Arminia Bielefeld, zum ersten Mal in der Bundesliga durfte er dann mit 19 Jahren für den VfB Stuttgart ran. Außerdem trug der gebürtige Ghanaer auch schon das Trikot der DFB-Junioren: zwei Spiele für die deutsche U19 und vier für die deutsche U21-Nationalmannschaft hat Massimo auf dem Konto.

"Mit seinen Offensivfähigkeiten, seinem Tempo und seiner Lauffreudigkeit wird Roberto eine Option auf beiden Außenbahnen sein, gibt uns aber auch im zentralen Bereich neue Möglichkeiten. Mit dieser Flexibilität passt er super in unser Profil und hat die Qualität, auch mal diese Überraschungsmomente zu kreieren. Wie bei allen Spielern schauen wir natürlich darauf, dass wir ihn im Spiel gegen den Ball noch verbessern", freute sich Kleeblatt-Coach Alex Zorniger

Für den VfB kam Massimo in der abgelaufenen Saison zu Bundesliga-Einsätzen. Außerdem durfte er einmal im DFB-Pokal und einmal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest ran. Der VfB wurde Vizemeister und spielt in der kommenden Saison Champions League, die zweite Mannschaft ist aufgestiegen.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen des Kleeblatts haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Ich komme hier in eine junge Mannschaft und bin jetzt schon motiviert, dass die Vorbereitung endlich losgeht. Ich bin davon überzeugt, dass mir die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, viel Spaß machen wird", sagte er.

Braunschweig bindet Fabio Kaufmann

Eintracht Braunschweig hat derweil die Vertragsverlängerung mit Offensivmann Fabio Kaufmann bekanntgegeben. In der vergangenen Saison stand er in 32 Zweitligaspielen auf dem Feld, traf sechsmal und gab eine Vorlage.

"Der Klassenerhalt ist geschafft, aber die Entwicklung von uns als Mannschaft und vom gesamten Verein ist noch lange nicht am Ende. Ich freue mich riesig, weiterhin den roten Löwen auf der Brust zu tragen und gemeinsam mit den Fans im nächsten Jahr wieder anzugreifen", sagte er.