Arminia Klosterhardt rüstet sich für die neue Saison. Trainer Marcel Landers begrüßt sieben Zugänge für die Spielzeit 2024/2025.

Arminia Klosterhardt steht zwei Spieltage vor dem Saisonende der Landesliga Niederrhein 2 2023/2024 auf dem 11. Tabellenplatz. Keine gute Platzierung für die Oberhausener.

"Damit sind wir nicht zufrieden. Es gab viele Gründe für das unbefriedigende Ergebnis. Dazu gehört auch unser großer Verletzungspech. Und unsere Saisonanalyse hat auch ergeben, dass wir einfach in der Offensive zu ungefährlich waren", erklärt Marcel Landers.

Die Arminia hat nur 54 Treffer erzielt. Schlechter sind in der 19er Liga nur Abstiegskandidat Steele (53 Tore) und Schlusslicht SV Hönnepel Niedermörmter (17).

Ein Mann, der ab dem 1. Juli 2024 für mehr Torgefahr sorgen soll, ist Samet Kanoglu. Der Stürmer wechselt vom VfB Bottrop zu Arminia Klosterhardt, wo er schon in der Saison 2019/2020 spielte. Der 29-Jährige weiß genau, wo das Tor steht. In der Spielzeit 22/23 sowie der Hinserie 23/24 absolvierte Kanoglu insgesamt 39 Spiele für den Bezirksligisten SC Reken - seine Bilanz: 27 Tore und 15 Vorlagen! Seit dem 1. Januar 2024 spielt er wieder beim VfB Bottrop. Beim Bezirksliga-Tabellenführer der Gruppe 5 am Niederrhein kommt er aktuell auf zehn Einsätze, neun Treffer und fünf Assists.

Arminia Klosterhardt: Kunz kommt aus Mülheim, Glogic aus Essen

"Ich kenne Samet sehr gut. Ich weiß, was drauf hat. Er weiß, wie es bei der Arminia zugeht. Samet ist jetzt auch reifer und erfahrener geworden. Er wird der Mannschaft sehr gut tun. Ich freue mich, dass das geklappt hat", sagt Arminia-Trainer Landers.

Der schnelle Außenbahnspieler Mike Kunz (Mülheimer SV 07) und Offensiv-Allrounder) Meris Glogic (FC Kray) haben der Arminia ebenso ihre Zusagen gegeben.

Neben Kanoglu, Kunz und Glogic schließen sich auch die bisherigen U19-Spieler Moritz Osthoff (Rot-Weiß Oberhausen), Ben Riebling (VfB Homberg), Sergen Dogan und Niklas Gehrmann (beide eigener Nachwuchs) dem Oberhausener Landesligisten an.

"Das sind alles sehr vielversprechende Jungs. Wir arbeiten sehr gerne mit jungen Talenten zusammen. Wir sehen uns als Ausbildungsverein. Hier kann man mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen und den nächsten Schritt gehen", sagt Landers.