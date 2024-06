Höchst dramatisch hat der SC 1920 Oberhausen gegen MTV Union Hamborn die Bezirksliga gesichert. Doch damit nicht genug. Jetzt kommen zwei für die Liga große Namen.

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, werden Yusuf Allouche und Hussein Solh den SC 1920 Oberhausen zur kommenden Saison verstärken. Die Verpflichtung von Allouche, der nach einem Jahr zu seinem Ex-Klub zurückkehrt, war schon fix. Solhs Transfer war an den Klassenerhalt geknüpft, der nun eingetreten ist.

Das Duo kommt vom VfB Bottrop, in der abgelaufenen Saison noch Konkurrent des Spielclubs in der Bezirksliga Niederrhein fünf. Im Gegensatz zum SC 20 Oberhausen schloss der VfB die Saison aber als Tabellenführer ab und wird in die Landesliga aufsteigen.

Allouche hatte daran seinen Anteil, erzielte 14 Saisontore. Nun soll er den Spielclub in erfolgreichere Sphären schießen. Für Allouche ist es nach nur einem Jahr die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, an der er schon seit 2019 für vier Jahre auflief.

Ausgebildet wurde Allouche in den Jugendbereichen von Rot-Weiss Essen und Bayer 04 Leverkusen. Im Sommer 2014 wechselte er aus der RWE-U19 zum SV Hönnepel-Niedermörmter. Nach weiteren Stationen beim VfB Frohnhausen und bei Winfried-Kray schlug der heute 29-jährige Mittelstürmer dann erstmals beim Spielclub auf.

Solh ist ein 25 Jahre alter Innenverteidiger, der seit der Jugend für den VfB Bottrop spielt. Auch er wird nun den Weg zum Spielclub finden - wenn auch erst durch den geglückten Klassenerhalt. Nach Informationen dieser Redaktion soll das Duo noch am Sonntagabend, 9. Juni, oder am Montag, 10. Juni, vorgestellt werden.

Zunächst dürfen die Oberhausener auch erstmal den Klassenerhalt feiern. Ein 1:3 aus dem Hinspiel bei MTV Union Hamborn bog der Spielclub tatsächlich noch um, siegte im Rückspiel nach Elfmeterschießen mit 8:4.

"Wir haben im Vorfeld einen Bierwagen, einen Pizzawagen und Döner bestellt. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt - und es hat sich gelohnt", sagte SC-20-Spieler David Möllmann, der zweimal am Aluminium scheiterte. "Wir feiern bis Mitternacht, vielleicht auch bis morgen früh."